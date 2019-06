KrF-toppene styrer unna Pride-paraden - får kraftig refs

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) slår tilbake: - Tillegger meg holdninger jeg ikke har.

Lørdag arrangeres den årlige homoparaden i Oslo, der antall deltakere øker hvert år. I år regner arrangørene med at 45.000 vil gå i paraden, og at 250.000 vil stå og se på.

Paraden tiltrekker seg også politikere og andre kjente personer, men i år uteblir barne- og familieministeren, som har vært representert de siste årene.

Da KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad overtok statsrådposten i januar, sa han nemlig tydelig fra at han ikke vil gå i Pride-paraden. Det bekrefter nå også barne- og familiedepartementet.

- Statsråden skal ikke delta i paraden neste lørdag, opplyser departementet.

- Vil statsråden delta på andre arrangement i forbindelse med pride?

- Statsråden har foreløpig ingen planer om deltakelse på arrangementer i forbindelse med Pride-uken, skriver departementet.

TUSENVIS: 45.000 personer deltok i Oslo Pride-paraden i fjor, og det ventes like mange i år. Dette bildet er tatt på Grønland, der paraden starter. Foto: (NTB scanpix)

- Er opptatt

Nettavisen har også spurt om noen andre fra KrFs partiledelse eller partiets statsråder vil delta i paraden under Oslo Pride, men svarene vi har fått er at de ikke skal gå.

Deriblant landbruksminister og KrFs 1. nestleder Olaug Bollestad:

- Statsråd Bollestad skal ikke delta i Pride-paraden neste lørdag. Hun skal i et familiearrangement i Rogaland, skriver Landbruks- og matdepartementet til Nettavisen.

UTEBLIR: KrF-leder og familieminister Kjell Ingolf Ropstad vil ikke gå i paraden under Oslo Pride. Delta skal heller ikke 1. nestleder og landbruksminister Olaug Bollestad (t.v). 2. nestleder Inglin Noresjø har ikke svart på Nettavisens spørsmål.

Heller ikke utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) skal delta i paraden.

- Ulstein er opptatt med ulike distriktsturneer de neste helgene og skal ikke delta på Pride, opplyser konstituert underdirektør Ane Haavardsdatter Lunde i Utenriksdepartementet.

Men Ulstein vil delta på regjeringens mottakelse for Oslo Pride kommende onsdag, i regi av Kultur og likestillingsdepartementet.

Partiets 2. nestleder, Ingelin Noresjø, har ikke besvart Nettavisens spørsmål.

- Ikke overraskende

Leder for FRI, foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, Ingvild Endestad, sier hun er bekymret for KrFs holdninger.

- Det aller viktigste for oss er å ha partier og myndigheter som står for like verdier og likeverd for alle gjennom hele året, og det største problemet for oss er at KrF fremholder ekteskapet mellom mann og kvinne som et bedre ekteskap og at noen familier er bedre enn andre, sier Endestad til Nettavisen, og legger til:

- At de ikke velger å gå i det toget er vel bare et symptom på den holdningen, og det er ikke så veldig overraskende heller.

VIDEO: Se paraden i 2018:

Endestad understreker samtidig at paraden er for de som ønsker like rettigheter og muligheter for alle.

- Og at de som ikke ønsker det, ikke går, er ikke så overraskende, sier hun.

Hareide får skryt

Det skapte diskusjon da tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide gikk i homoparaden i 2016 med kona Lisa Maria. Hareide opplyser at han ikke deltar i år:

- Jeg kommer ikke å gå i pride i år. Lisa Maria og jeg opplevde det begge fint å få gå i Pride. Men i år har vi andre planer den helga, skriver han i en epost til Nettavisen.

FÅR SKRYT: Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide gikk sammen med kona Lisa Marie i Oslo Pride-paraden gjennom Grønland i 2016, og får skryt av FRI-lederen. - Det betydde mye for skeive kristne, sier hun. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Endestad skryter av Hareides deltakelse i paraden.

- Det var veldig fint at Hareide deltok, og at han også var tydelig på verdiene om likeverd når han snakket. I tillegg puttet han handling bak ordene sine, sier hun.

- Betydde det mye at KrF-lederen deltok?

- Ja, ikke minst for skeive i KrF, og kanskje også for skeive kristne, sier Endestad.

- Har andre holdninger

- Hva tenker du om at dagens KrF-leder, Kjell Ingolf Ropstad, ikke vil delta?

- Jeg tenker at det signaliserer at vi har en KrF-leder med andre holdninger enn det de hadde tidligere, sier hun om det.

Endestad mener det ville betydd mye om KrF-ledelsen hadde gjort som Hareide.

- Jeg mener de først og fremst bør endre politikken, sier hun.

KrFU-leder Martine Tønnessen skal imidlertid delta i paraden.

FRIHET: - Den er ekstremt viktig for hver enkelt som deltar, fordi det er en frihetsopplevelse for den enkelte som deltar som kanskje ikke alle kjenner på de andre dagene i året, sier FRI-lederen om Oslo Pride. Dette bildet ble tatt under fjorårets parade. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

- Hvor viktig er denne Pride-paraden?

- Den er ekstremt viktig for hver enkelt som deltar, fordi det er en frihetsopplevelse for den enkelte som deltar som kanskje ikke alle kjenner på de andre dagene i året. Og så er den viktig for oss som samfunn for å bære bevisst på det mangfoldet som finnes rundt oss og feire det, sier Endestad.

Ropstad: - Holdninger jeg ikke har

Ropstad selv sier han reagerer på karakteristikkene fra FRI-lederen.

- I Norge bør det ikke være deltakelse i en parade som avgjør om man er for mangfold og mot diskriminering. Jeg mener Endestad tillegger meg holdninger jeg ikke har, det reagerer jeg på, sier Ropstad til Nettavisen.

Statsråden sier han ikke vil delta i paraden fordi han er uenig med FRI.

- Jeg er sterkt uenig i FRI sin politiske agenda når det gjelder å innføre polygami, fjerne sexkjøpsloven som beskytter sårbare kvinner eller å åpne for surrogati. Derfor kommer jeg ikke til å delta i paraden på lørdag, sier han, og påpeker samtidig:

- Men som statsråd for alle familier og alle barn ser jeg frem til å snakke med lederen av FRI på regjeringens mottakelse i forbindelse med Pride på onsdag.

Erna Solberg skal gå

Mens statsminister Erna Solbergs (H) KrF-statsråder styrer unna Pride-paraden, skal statsministeren selv delta, opplyser Statsministerens kontor til Nettavisen. Det samme skal kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V).

- Ja, hun skal gå i paraden, og så er det en mottakelse i regi av regjeringen i representasjonsboligen i Parkveien, opplyser kommunikasjonssjef Marius Bakke i Kulturdepartementet.

FARGERIKT: Kulturminister Trine Skei Grande (V) deltok i paraden i Oslo Pride i fjor, og skal også delta i år. I fjor gikk hun sammen med Oslos ordfører Marianne Borgen (SV) i paraden. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

Delta skal også helseminister Bent Høie (H), ifølge Helse- og omsorgsdepartementet.

- Vi er veldig glad for at de deltar, og det sender jo et signal om at de er statsråder og statsminister for hele befolkningen, også for minoritetsbefolkningen, sier Endestad, som håper på en enda større deltakelse i paraden i år enn i fjor.

- Vi satser på at det blir en folkefest også i år, sier hun.

Frp-leder Siv Jensens statssekretær, Atle Simonsen, opplyser at Jensen ikke skal delta i paraden:

- Siv Jensen skulle gjerne ha gått i paraden, men er forhindret fra å delta. FpU og Oslo Frp deltar i paraden, skriver Simonsen til Nettavisen.

Johansen: - Jeg er så stolt

Oslo Pride-paraden starter på Grønland i Oslo lørdag klokken 13, og går til Pride park i Spikersuppa i Oslo sentrum. Les mer om programmet her (ekstern lenke)

Oslos byrådsleder, Raymond Johansen (Ap), sier han gleder seg til pride.

- Denne uka er det Oslo Pride og jeg gleder meg til å gå i tog og se regnbueflagg vaie over hele byen vår. Jeg er så stolt over at Oslo er en by hvor du kan være akkurat den du vil, sier Johansen i en video han har lagt ut på Facebook.