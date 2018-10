KrF-veivalg gir løft på målingene i oktober

Mens KrF står midt i en opprivende kamp om veivalg, gjør partiet det skarpt på målingene. Snittet for oktober løfter partiet over sperregrensen igjen.

– Det er hyggelig, for jeg må innrømme at det har vært en del støy rundt partiet. Det er hyggelig at vi på et tidspunkt da vi opplever sterk uenighet i partiet, kan få økt oppslutning, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til NTB.

Partiet hans går fra et snitt på 3,5 prosent i september til 4,3 prosent i oktober, ifølge Poll of polls.

Hareide kjemper for å gå i regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, mens begge KrF-nestlederne vil inn i dagens regjering.

Skikkelig splittelse

Fylkesårsmøtene som velger delegater til det ekstraordinære landsmøtet 2. november, har så langt avdekket et splittet parti som nærmest er delt på midten. Påstander om kupp, bakholdsangrep og en gryende lederstrid verserer daglig i mediene.

– Fremgangen på målingene viser at vi kan diskutere saker vi er uenige om, også i det offentlige. Når det skjer på en skikkelig måte, kan det gi noe positivt, sier Hareide.

Begge sider

KrFs vekst på 0,8 prosentpoeng er godt utenfor feilmarginen, som for KrFs del er +/- 0,4 prosentpoeng.

Hareide vil være varsom med å mene noe om årsaken til fremgangen, men sier likevel:

– Mange opplevde nok at min tale 28. september, det budskapet og de føringene, skapte entusiasme. Vi har nye medlemmer i et antall vi aldri tidligere har sett. Det kan nok komme fra begge sider, mener han.

Regjering i mindretall

Venstre er under sperregrensen for fjerde måned på rad og er nær uendret fra september på 3,5 prosent. Det ville kun gitt to stortingsrepresentanter.

Samtidig går regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet tilbake. Frp mest, og et snitt på 13,2 prosent (-0,7) er partiets tredje svakeste måned i 2018. Høyre mister 0,5 prosentpoeng til 25,7 prosent. Lenger ned har ikke Høyre vært siden september i fjor.

Regjeringspartiene ville fått 74 stortingsmandater med oktobertallene som valgresultat. Med KrF om bord blir grunnlaget 82, tre færre enn det som trengs for å sikre flertall i Stortinget.

Hareides foretrukne alternativ med Ap, Sp og KrF ville fått 79 mandater – 92 med støtte fra SV. De rødgrønne ville, med støtte fra MDG og Rødt, fått 87 mandater.

Løft for Ap

Ap går fram for tredje måned på rad. Et snitt i oktober på 27,1 prosent (+0,6) er Aps sterkeste siden august i fjor. Ap har nå vært landets største parti tre måneder på rad, etter å ha innledet 2018 hele 6,6 prosentpoeng bak Høyre i oppslutning.

Senterpartiet har ligget rundt 11-tallet i hele år, og oktober er intet unntak med et snitt på 11,1 prosent (+0,3). SVs kurve har vært svakt fallende etter sommeren, men med et snitt på 6,8 prosent i oktober (+0,4) har partiet fortsatt trygg avstand ned til sperregrensen.

Etter to måneder med et snitt på 4,6 prosent, faller Rødt igjen under sperregrensen med 3,9 prosent oppslutning i oktober. Miljøpartiet De Grønne får 2,7 prosent i oktober, ned 0,1 prosentpoeng fra september.

Gjennomsnittet er basert på ni nasjonale meningsmålinger som så langt er publisert i oktober. Utvalget er totalt på 8.739 respondenter og feilmarginen +/- 0,3 til +/- 0,9 prosentpoeng.

