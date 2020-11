KrF-veteran frykter for partiets oppslutning

Einar Steensnæs, tidligere parlamentarisk leder og stortingsrepresentant for KrF, frykter partiet kan havne under sperregrensa på 4 prosent i valget neste år.

Tirsdag meldte tidligere KrF-nestleder gjennom 13 år, Dagrun Eriksen, overgang til det nye partiet Sentrum.

– Vi har ingen å miste. Dette er ikke tida for å splitte opp i kristendemokratiet. Det er tid for samling, sier Steensnæs til Dagbladet.

Det var 29. september at Geir Lippestad lanserte det nye partiet. Partiet trenger 5.000 underskrifter før nyttår for å bli godkjent som et parti. Per dags dato mangler de imidlertid rundt 2.000 underskrifter, ifølge Aftenposten.

KrF kan havne under 4 prosent og dermed uten utjevningsmandater dersom det nye partiet øker oppslutning, mener Steensnæs.

– Vi vil mest sannsynlig bli representert fra Agder og Rogaland, men KrF risikerer å falle sammen. KrF står absolutt i fare for å bli tynnet ut og må virkelig jobbe hardt for å sikre representasjon, sier ham.

Steensnæs har representert partiet på Stortinget i tolv år, og 78-åringen fra Haugesund har også erfaring som statsråd fra tre departementer. Han er i tillegg æresmedlem av partiet han har vært nestleder og parlamentarisk leder for.

Selv har han ikke tenkt å forlate KrF, og sier han slutter opp om partiprogrammet og har full tillit til programkomiteen.

