KrF vraker Frp i Oslo - åpner for MDG-samarbeid

- Det er litt desperat, mener Frps førstekandidat Aina Stenersen.

Dersom Arbeiderpartiet, SV og MDG mister sitt flertall etter valget i Oslo, med Rødt som støtteparti, kan det bli et politisk jordskjelv i hovedstaden, skriver Dagbladet.

Tidligere i sommer inviterte Venstres førstekandidat MDG til å skifte side etter valget, og nå sier også KrF at de heller vil sitte i byråd med miljøpartiet enn med Frp og Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB).

- Hvis du ser på programmet MDG går til valg på, så mener jeg de er vel så nærme KrF og Venstre som de fleste andre partier. Det skal ligge godt til rette for samarbeid med oss med knallhard satsing på kollektivtransport, sier KrFs Oslo-topp Espen Andreas Hasle til avisen.

Han understreker samtidig at førstevalget fortsatt er et byråd med Høyre, KrF og Venstre, men dersom de ikke får flertall, vraker de altså Frp.

- Det er litt desperat

Frps førstekandidat i Oslo, Aina Stenersen, er overrasket over vendingen.

- Det er en litt desperat handling, sier Stenersen til Nettavisen om KrFs vraking.

- Hvorfor tror du KrF vraker dere?

- Jeg tror de heller flørter litt med MDG, og det tror jeg er et taktisk spill. Men de får gjøre som de vil, og så får man heller sette seg ned i forhandlinger etter valget, sier hun.

LUKKER DØRA : Oslo Frps førstekandidat i Oslo, Aina Stenersen (t.h), ønsker KrF lykke til med et MDG-samarbeid. Her er hun i diskusjon med MDG-byråd Hanna Marcussen, som hun absolutt ikke vil samarbeide med etter valget. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

Hun mener valget betyr at de også må samarbeide med de andre rødgrønne partiene.

- Jeg tenker at det blir veldig interessant å se hvordan KrF og Venstre skal samarbeide med Rødt, Arbeiderpartiet, SV og MDG. Jeg tror at det nok vil føre til at de får mindre valgfrihet og høyere skatter og avgifter, og eventuelt høyere bompenger, sier Stenersen, og legger til:

- Så jeg ønsker dem lykke til, men velkommen tilbake.

- Den døra er lukket

Stenersen opplyser at de fortsatt ønsker et samarbeid med KrF og Venstre.

- Jeg registrerer at KrF ønsker mer gjennomslag i kollektivtrafikken, og da blir det fargerikt å velge MDG som nettopp har sagt nei til tidenes kollektivsatsing i Oslo. Mens vi og Høyre sier ja til gavepakken fra regjeringen som gir oss milliarder til kollektivsatsing, sier hun.

- Men kan dere i Frp samarbeide med MDG?

- Nei, den døra er lukket, sier Stenersen, og ler godt.