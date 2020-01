KrFU: - Dette viser hvor raus Kjell Ingolf Ropstad er

KrFU-lederen er raus med superlativene når Kjell Ingolf Ropstad slipper Knut Arild Hareide inn i regjeringen.

Den dramatiske KrF-høsten 2018 slo daværende KrF-leder Knut Arild Hareide hånden av statsminister Erna Solberg (H) med sitt veivalg til venstre.

Ett drøyt år etter gjør han etter alle solemerker helomvending.

Flere medier melder torsdag kveld at tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide (47) blir Norges neste samferdselsminister.

Roser Ropstad

Det er KrFU-leder Edel-Marie Haukland veldig glad for:

- Mange snakker om den store splittelsen i KrF, men KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad viser med å ta inn Hareide i regjering, hvor raus og samlende han er, sier Haukland til Nettavisen.

- Det er han som bestemmer hvilket mannskap KrF skal ha, selv om Erna har siste ordet, legger hun til.

Haukland mener partiet ikke er så splittet som media kan gi inntrykk av – og at Hareide og Ropstad på samme lag vil øke oppslutningen.

KrFU-leder Edel-Marie Haukiland er veldiig glad for at Knut Arild Hareide trolig skal inn i regjieringen. Foto: Twitter

«Hvordan er det mulig?»

- Kritiske røster vil spørre seg hvordan det er mulig å snu fra å støtte Ap-leder Jonas Gahr Støre til å støtte Erna Solberg (H) i løpet av ett år. Hva er din forklaring?

- Det siste året har vi sett hvor mange gjennomslag KrF har fått i regjering, så jeg skjønner godt at han vil være med på den reisen videre, sier Haukland, som innrømmer at hun er spent på hvor mange «omkamper» det kan bli med Frp i opposisjon.

- Men jeg håper Frp også ser seg tjent med at vi legger Granavolden-plattformen til grunn i det videre arbeidet.

- Ingen ny lederdiskusjon

- Hva tror du, vil det bli en ny lederdiskusjon i KrF med Hareide tilbake i manesjen?

- Nei, det tror jeg ikke. Selv er jeg veldig imponert over hvordan Ropstad fyller rollene, både som partileder og statsråd. Han står fjellstøtt, mener hun.

Så har hun et lite hjertesukk:

- Fremover håper jeg vi kan kvitte oss med merkelappene «rød», «gul» og «blå». Vi i KrF er kristendemokrater, opptatt av det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret, sier KrFU-lederen.

Ropstad: - Fokus på trygg og god regjering

Nettavisen spurte Ropstad om hvordan han så på et mulig Hareide-comeback mandag.

- Jeg vil ikke kommentere enkeltpersoner eller -poster nå. Nå er vi opptatt av at landet skal ha en trygg og god regjering videre og finne en god løsning med KrF og Venstre, svarte han da.

Selbekk: - Litt kilent

Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk var raskt ute med å ønske Hareide velkommen tilbake.

- Vil Hareide da komme til å utfordre Ropstad som leder?

- Ja, det blir litt kilent. Nå har man jo fått den regjeringskonstellasjonen som KrF kunne samle seg om, og det er klart at Hareide er en sterk figur så det er mulig dette vil spille inn. Dette får vi sa, det er det bare Hareide selv og KrF-ledelsen som vet, sa Selbekk til Nettavisen.

Dagen-redaktøren tror KrF kan løfte seg fremover:

- Jeg tror det som har skjedd med at Frp går ut, øker sjansen for et borgerlig flertall i 2021, selv om ikke sjansen er så stor, sier Selbekk til Nettavisen.

Støre avventende

Nettavisen har vært i kontakt med Jonas Gahr Støre, men han vil ikke kommentere Hareides valg før det eventuelt skjer.

Hareides fall

Rød side i KrF gikk på et hårfint nederlag om videre veivalg på skjebnelandsmøtet 2. november 2018.

Dramaet i kulissene skildres i den nye boken «Hareides fall», skrevet av hans tidligere rådgiver, Emil André Erstad.

- Jeg har skrevet boken for å fortelle om hvordan Knut Arild Hareide nærmest satte himmel og jord i bevegelse for å få til det han trodde på; et samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, uttalte Erstad til Nettavisen.

- Er du illojal mot noen i denne boken?

- Jeg er brutalt ærlig om det som skjedde i fjor høst, så det er ikke sikkert alle setter pris på det, svarte han etter en liten tenkepause.