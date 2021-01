Krigsveteranen Tom Moore (100), som samlet inn over 30 millioner pund til kampen mot koronaviruset, har testet positivt for covid-19.

I en tweet publisert på hans Twitter-konto, bekrefter datteren at han testet positivt for koronaviruset i forrige uke, og ble tatt med til sykehus i dag for å få hjelp med pusten.

Han er ikke innlagt på intensiven.

Den 100 år gamle krigsveteranen Tom Moore ble slått til ridder, etter at han samlet inn godt over 30 millioner pund til helsevesenet under koronapandemien.

Moore, som var utstasjonert som britisk soldat i India og Myanmar under andre verdenskrig, samlet til slutt inn 32,7 millioner pund, drøyt 400 millioner kroner.

Moore satte seg mål om å gå 100 runder i hagen før han fylte 100 år 30. april. Håpet var å tjene inn 1.000 pund til det britiske helsevesenet NHS, som takk for behandlingen han fikk da han led av kreft og en brukket hofte.

Moores innsats gjorde ham raskt berømt i hele landet. Han ble av det britiske forsvaret utnevnt til æresoberst og hyllet med forbiflyvning på 100-årsdagen.

