KRIK sier nei til at ansatte kan være samboere eller homofilt samlevende

Styret i den kristne ungdomsorganisasjonen KRIK har bestemt at organisasjonens ansatte ikke kan være samboere eller homofilt samlevende.

Det skjedde da det nye verdidokumentet til Kristen idrettskontakt (KRIK) ble vedtatt av et enstemmig styre mandag kveld, skriver Vårt Land.

– Styret er veldig fornøyd med det dokumentet som nå foreligger. Innholdet i verdidokumentet vil være veldig gjenkjennelig for KRIK-ere, men dokumentet som nå foreligger, er en sammenfatning av flere dokumenter som har blitt brukt tidligere, sier generalsekretær Silje Kvamme Bjørndal til avisen.

Organisasjonen fikk i fjor høst mye oppmerksomhet da det internt var uenighet om hvorvidt samboere og homofilt samboende kan være frivillige ledere på organisasjonens leirer. Det endte med at generalforsamlingen i november vedtok at det skal være lov for samboere og homofilt samboende å være frivillige ledere.

– Det er helt naturlig at KRIK differensierer mellom ansatte og frivillige instruktører. I de fleste organisasjoner er det jo slik at man forventer noe annet av dem som mottar en lønnsslipp fra organisasjonen, enn fra dem som er frivillige instruktører noen få dager i året, sier Bjørndal.

