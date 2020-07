Kriminaliteten skyter i været i New York City: – Hvem i helvete vil være politi nå?

Politifolk slutter i hopetall og kriminaliteten eksploderer i New York City.

Det har gått halvannen måned siden George Floyds dødsfall i politiets varetekt førte til enorme demonstrasjoner og opptøyer. Et av de sentrale kravene fra demonstranter har vært å kutte i politiets budsjetter.

Målet er å forhindre situasjoner som George Floyds dødsfall. Men flere i politiet er bekymret for at nye restriksjoner vil føre til mer kriminalitet.

Storbyen New York er en av de første som har lyttet til demonstrantene. Den demokratiske borgermesteren Bill de Blasio var raskt ute med å kutte i politiets budsjetter etter krav fra demonstranter.

STØTTER: New Yorks borgermester Bill de Blasio støtter flere av de sentrale kravene fra bevegelsen Black Lives Matter (BLM). Her er han med å maler ordene på den sentrale gaten 5th Avenue. Foto: (NTB scanpix)

Borgermesteren har gått med på å kutte 10 milliarder kroner fra politiets budsjetter og fjerne politiets «elite-enhet» med sivilpoliti som i stor grad bekjemper gjenger og alvorlig kriminalitet.

Men etter opptøyene har kriminaliteten økt betraktelig. Spesielt er det antallet skytinger og mord som går opp. Nylig ble en baby drept av et skudd som gikk i feil retning og havnet inne i hagen hos en familie under en skuddveksling.

KUTT: Et av de mest sentrale kravene i Black Lives Matter-bevegelsen har vært å kutte i politiets budsjetter. Foto: Smxrf/starmaxinc.com (Pa Photos)

På en helg ble 64 personer skutt og 10 drept. I juni var det totalt 205 skytinger, noe som er det høyeste siden 1996, ifølge New York Times. Den samme utviklingen har vært tydelig i flere andre storbyer, som Chicago.

Totalt har antallet mord frem til 7. juni mer enn doblet seg i forhold til samme periode i fjor. Antallet ofre for skytinger er økt med 45 prosent.

Antallet arrestasjoner har imidlertid gått ned dramatisk.

Frustrasjon i politiet

New Yorks politi (NYPD) er blant verdens største politistyrker med 36.000 politibetjenter. Siden Floyd-hendelsen har imidlertid stadig flere ønsket seg ut av tjeneste. Totalt var det en 411 prosent økning i antallet politibetjenter som har søkt om pensjon. Politiet har sett seg nødt til å begrense antallet pensjonssøknader per dag.

Ifølge New York Post er det totalt 503 politibetjente som har søkt om pensjon siden George Floyds dødsfall den 25. mai.

Avisen har snakket med en rekke folk i politiet som beskriver en enorm frustrasjon mot det de kaller holdninger som er anti-politi. Mange av dem har rett og slett gitt opp.

– Det er enorme mengder folk som pensjonerer seg. Det er ingen overraskelse, hvem i helvete vil fortsette i denne jobben? sier en politimann til avisen.

En annen politimann sier det er ingen vits i å fortsette i jobben når det er ingen som setter pris på arbeidet de gjør.

De nye tallene kommer etter at borgermesteren bestemte seg for å fjerne sivile politimenn som jobbet i grupper som gikk etter alvorlig kriminalitet.

Fjernet elitepoliti

600 av NYPDs politibetjente har vært organiserte i sivile elite-enheter som gikk inn i vanskelige situasjoner i byens farligste områder. De ble oppløst etter kritikk om å ha skapt mistillit i nabolag med mange minoriteter.

Men flere ledere i det afroamerikanske miljøet har nylig bedt om å få tilbake elitepolitiet.

Leder i bydelen Brooklyn, Eric Adams, har kritisert beslutningen om å fjerne enheten helt.

– Akkurat nå sier kriminelle at hvis du ikke ser noen i uniform, kan du gjøre som du vil, sa han til nyhetsbyrået CBS.

En annen aktivist i New Yorks afroamerikanske miljø, Tony Herbert, uttalte det samme:

– Våpnene fortsetter å gå av, og nå er også en ettåring død. Blodet er på borgermesteren og bystyrets hender, sa han til CBS.

Nå krangles det om grunnene bak den plutselige økningen av kriminalitet. Enkelte hevder det er politiet som driver med stille protest, ved å ikke gjøre jobben sin.

En av de mest kjente kritikerne av politiet, og som ønsker enda dypere kutt, er kongresskvinne Alexandra Ocasio-Cortez. Hun uttalte nylig at det er familier som trenger brød og mat, som er grunnen til den kraftige økningen av hendelser i byen.

Alexandra Ocasio-Cortez. Foto: Don Emmert (AFP)

På direkte spørsmål under et pressemøte, svarte Ocasio-Cortez følgende:

– Kanskje dette har noe å gjøre med at folk ikke får betalt husleien, og er bekymret for hvordan de skal få det betalt - så går de ut og skal skaffe mat til ungene sine, og de har ikke penger, sa hun.

Slipper ut kriminelle

Men ledere i politiet mener økningen handler ikke bare om opptøyer og frustrasjon, men derimot om langvarige reformer som allerede er satt i gang.

POLITISJEF: Kommisjonæren for politiet i New York, Dermot Shea, mener kriminalitetsøkningen kommer som konsekvens av langsiktige reformer og at kriminelle slippes ut på gatene. Foto: Richard Drew (AP)

Politisjefen i New York, Dermot Shea forklarte utviklingen med at mange kriminelle er blitt sluppet ut av fengslet på Rikers Island for å redusere risikoen for koronavirus-smitte.

– Når du tar halvparten av befolkningen på Rikers Island og setter dem ut på gatene og så lurer på hva som foregår. Det overrasker meg, sa han under et radiointervju.

Men debatten er skarp. Lederen for bystyrets sikkerhetskomité, Donovan Richards, uttalte til New York Times at han mener politiet jobber tregere med vilje.

– De jobber tregere uten tvil, og politiet tillater det, sier han.

En annen ordning som har skapt tøff debatt er kausjonssystemet i New York City. Ifølge politisjefen har dommere blitt fratatt muligheten til å varetektsfengsle kriminelle de mener er farlige.

– New York er nå den eneste delstaten i USA som krever at dommere ser bort fra trusselen mot offentlighetens sikkerhet når de skal bestemme omen siktet person som holdes i varetekt, skrev politisjefen i en kronikk.