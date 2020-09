Kriminelle klaner terroriserer Sverige - nå rammes mediene av tunge anklager

Det finnes minst 40 kriminelle klanbaserte nettverk i Sverige, nettverk som ifølge den svenske rikspolitisjefen «kun har kommet til Sverige for å begå systematisk organisert kriminalitet».

Av Jon Helgheim, stortingsrepresentant og innvandringspolitisk talsmann for Frp

Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

I Gøteborg har kriminelle klan-nettverk satt opp veisperringer i bydelen Angered som er styrt av klan-mafiaen Ali Khan.

Det finnes minst 40 slike kriminelle klanbaserte nettverk i Sverige, nettverk som ifølge den svenske rikspolitisjefen «kun har kommet til Sverige for å begå systematisk organisert kriminalitet».

Les også: Löfven gjør helomvending: Kobler høy innvandring og kriminalitet

Grovere og mer morbid kriminalitet

Kriminaliteten blir stadig grovere og mer morbid.

Nylig ble to 16 år gamle gutter kidnappet, knivstukket i bena så de ikke kunne rømme, kledd nakne, voldtatt og forsøkt begravd levende på en kirkegård i Stockholm. Saken ble knapt nok omtalt av SVT - som i stedet fokuserte på Donald Trump.

Selv med 265 bombeangrep de siste 12 månedene blir de fleste bombeangrep knapt en notis i svenske media.

- Situasjonen i Sverige viser at kritiske og åpne medier er helt avgjørende for at vårt demokrati skal fungere. Dette gjelder spesielt på vanskelige saksområder som innvandring og kriminalitet, skriver Jon Helgheim. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Rikspolitisjefen i Sverige slo forrige uke alarm og oppfordret hele samfunnet til et samlet krafttak mot kriminaliteten. Men svenske politisjefer har slått alarm tidligere, senest i 2018, da svensk politi sa at de hadde mistet kontrollen og at det var 200 gjenger og 5000 gjengkriminelle i Sverige.

Les også: Politileder: Klaner organiserer kriminalitet i Sverige

Fornedringsran

Situasjonen er så alvorlig at den svenske middelklassen flytter fra svenske storbyer for å unngå at deres barn blir ranet. I 2019 ble det anmeldt 2500 barneran i Sverige, hvorav 108 med skytevåpen.

Mange av disse er såkalte fornedringsran hvor barn med svensk bakgrunn blir ranet og mishandlet av innvandrergjenger med ikke-vestlig bakgrunn.

Les også: Sveriges mest fryktede mann dømt for dobbeltdrap: Lo da dommen kom

Det har også vært en stor økning i ran av eldre og funksjonshemmede. De siste 12 månedene var det 230 ran av funksjonshemmede, hvorav 22 med skytevåpen.

De nye kriminelle har ikke respekt for noen, og mange føler avsky mot majoritetsbefolkningen.

Media har mye av skylden

I følge forskeren Tino Sanandaji er svenske media en av hovedårsakene til de alvorlige problemene. Svenske medier, med SVT i spissen, har i mange år bagatellisert kriminalitetsutviklingen og nærmest systematisk mørklagt alt som har med innvandring og kriminalitet.

Les også: Löfven om gjengkriminalitet: – En gift i samfunnet

De har utviklet en egen språklig sjargong for å tone ned svært alvorlig kriminalitet.

Venstevridde og politiserte ekspertkommentatorer

Og de har benyttet politiserte venstreradikale kriminologer som Jerzy Sarnecki som ekspertkommentatorer. Disse «ekspertene» har formidlet at kriminaliteten «egentlig går ned» og at straff har ingen effekt.

De siste årene har situasjonen riktignok blitt så alvorlig at mediene i større grad har måtte rapportere om den alvorlige kriminaliteten. Men ledende medier ser fortsatt ut til å være mer opptatt av å nedtone virkeligheten fremfor å belyse hva som faktisk har fått vokse frem i det nye Sverige.

Mangler effektive krim-tiltak

Dette har bidratt til at svenske politikere ikke har klart å samle seg om effektive tiltak mot gjengkriminalitet, i skarp kontrast til danske politikere som har innført kraftfulle tiltak som dobbeltstraff for gjengkriminelle, strenge straffer for gjengkriminell ungdom og utvisning.

Les også: Stor nedgang i ungdomskriminalitet i Oslo

Ser de samme tendensene i Norge

Også i norske medier ser vi dessverre mye av den samme berøringsangsten i saker som omhandler innvandring og kriminalitet.

Et eksempel på dette er saken om den somaliske asylsøkeren som tente på kirkene på Dombås og Sel i protest mot SIANs brenning av koranen.

Gjerningsmannen ble i norske medier konsekvent omtalt som en norsk mann fra Nord-Gudbrandsdalen.

Vi ser også mye av det samme i sakene om barneranene og knivvold i Oslo. Mange av disse har trolig karakter av det som i Danmark omtales som dominansvold.

Dominansvold er vold utført av kriminelle med utenlandsk bakgrunn, med sikte på å ydmyke ofre fra majoritetsbefolkningen. Dette er grov rasisme, men er et tema som fremkaller stor berøringsangst i media.

Kritiske og åpne medier er avgjørende

Situasjonen i Sverige viser at kritiske og åpne medier er helt avgjørende for at vårt demokrati skal fungere. Dette gjelder spesielt på vanskelige saksområder som innvandring og kriminalitet.

Her har norske medier et stort ansvar og bør lære av den alvorlige systemsvikten i Sverige.