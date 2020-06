Kringkastingsrådet hyllet NRK-programmet «Festen etter fasten», og flere tok avstand fra klager

Kringkastingsrådet behandlet onsdag NRK-programmet «Festen etter fasten».

Da Kringkastingsrådet møttes onsdag hadde de mottatt 901 henvendelser fra publikum. 429 av dem var rettet mot NRKs id-sending «Festen etter fasten». Programmet markerte slutten på den muslimske fastemåneden ramadan og starten på høytiden id al-fitr.

172 av henvendelsene var positive. Av de 257 negative henvendelsene gikk kritikken på at NRK bruker sendetid på en muslimsk høytid, og enkelte mente programmet var «islamvennlig propaganda».

Medlem av Kringkastingsrådet og redaktør i avisen Dagen, Vebjørn Selbekk, sa han synes det var ubehagelig å gå gjennom en del av de negative henvendelsene, skriver Kampanje.

KLAGESTORM: NRK-programmet «Festen etter fasten» fikk et hel ras med klager. Her ser vi Rima Iraki som var en av programlederne. Foto: Skjermdump (NRK)

– Det gjør vi med et bakteppe der vi diskuterer rasisme og fremmedfrykt på en global arena. Noe av dette viser at vi absolutt har den typen problemer i Norge også, sa Selbekk.

– Skal speile mangfoldet

Vivi Stenberg, prosjektleder i NRK underholdning, avviste påstandene om at programmet er «en hån mot den norske folkesjelen», slik noen klagere har hevdet.

– NRK skal speile befolkningen, vi skal speile mangfoldet vårt. Og på det feltet så tenkte vi at dette programmet kan spille en viktig rolle.

– Redaksjonen satte som ambisjon at programmet skulle bidra inn i NRKs mål om å styrke og utvikle demokratiet, og det skulle vi gjøre ved å fremme forståelse og nestekjærlighet – og dermed bidra til et mer inkluderende og nysgjerrig Norge. Vi ville også gi norske muslimer en følelse av representasjon på en helt naturlig plass i det norske samfunnet, sa Stenberg.

Hun sier deres redaksjonelle linje var ikke å gå inn i det teologiske aspektet ved høytiden.

Hyllet programmet

Flere av dem som klaget, etterlyste et mer problematiserende innhold.

– Vi er et underholdningsprogram som lager en sending om en festdag for en stor gruppe nordmenn. Det er ikke naturlig at vi går inn på den type tema med ett kritisk blikk. Jeg føler meg trygg på at mine kollegaer i andre deler av NRK tar seg av den type saker som de innsendte klagene etterlyser. Rådsmedlem.

Programmet ble også hyllet av medlemmene i Kringkastingsrådet, skriver nettstedet.

Rådsmedlem Sigvald Oppebøen Hansen sa han mener programmet viser at NRK tar allmennkringkasterrollen på alvor, mens Bushra Ishaq takket NRK for programmet.

Hun mener flere av klagene bærer preg av en retorikk som ligner på en rasistiske tilnærming hvor mennesker av en annen bakgrunn enn majoriteten ikke blir tildelt verdighet.

Ifølge tall fra NRKs analyseavdeling fikk over 300.000 seere med seg sendingen på NRK1.

