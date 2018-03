Kripos bistår i etterforskningen av Fyllingsdalen-dødsfall

Kripos bistår politiet i Bergen i etterforskningen av det de mener er et drap etter at en 21 år gammel mann falt ned fra 7. etasje i en blokk i Fyllingsdalen.

En mann i 20-årene og hans mor i 40-årene er begge siktet for drap eller forsøk på drap, og ble mandag varetektsfengslet i fire uker. Begge har nektet straffskyld.

– I forbindelse med etterforskningen av dødsfallet i Fyllingsdalen fredag har politiet bedt om bistand fra Kripos. Fire taktiske etterforskere er allerede på plass i Bergen og skal bistå med etterforskningsledelse og avhør og vil være en del av etterforskningsteamet fremover.

Politiet i Bergen understreker at de trenger hjelp for å opplyse saken best mulig, og ber derfor om at de som har opplysninger knyttet til saken og ikke alt har forklart seg for politiet, tar kontakt.

– Politiet er interessert i observasjoner knyttet til boligblokken i Fyllingsdalen natt til fredag 23. mars. Personer som kan si noe om forholdet mellom de tre involverte eller har møtt dem torsdag ettermiddag og kveld bes også kontakte politiet, opplyser politiet.

