Kripos: Menn utsatt for seksuell utpressing på nett

Kripos har avdekket flere ofre for seksuell utpressing på nett hvor menn blir forledet til å utføre seksuelle handlinger for så å motta trusler og pengekrav.

Denne formen for seksuell utpressing er blitt avdekket både i Norge og i utlandet i en ny aksjon kalt Operasjon Malstrøm, ifølge NRK.

Ifølge kanalen foregår utpressingene ved at menn blir forledet til å utføre seksuelle handlinger på seg selv på videochat-tjenester. Det blir gjort opptak av mennene uten deres viten, og de mottar senere trusler om at opptaket vil deles med venner og bekjente, om ikke de innfrir et pengekrav.

Bakmennene beskrives som organiserte kriminelle med en profesjonalisert fremgangsmåte.

Kripos startet etterforskningen etter at en ung norsk mann tok sitt eget liv.

