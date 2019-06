Krisemåling for Erna Solberg: - Vi har ikke skapt entusiasme denne våren

- Målingen viser et veldig radikalt bilde. Arbeiderpartiet går også tilbake, sier statsminister Erna Solberg (H) om krisetallene.

STATSMINISTERBOLIGEN (Nettavisen): Høyre går mest tilbake i Sentios ferske meningsmåling for andre kvartal, utført for blant annet Nettavisen.

Statsminister Erna Solbergs parti går fra en oppslutning på 23,7 prosent i første kvartal, til 21,5 prosent. Dette er også godt under Høyres valgresultat i 2017.

- Det avspeiler egentlig de meningsmålingene vi har for øvrig for øyeblikket, som sier at regjeringspartiene ikke har skapt entusiasme akkurat denne våren, sier Solberg til Nettavisen etter å ha oppsummert det siste halvåret på en pressekonferanse i statsministerboligen.

Totalt 11.000 nordmenn er spurt i målingen om hva de ville stemt om det var stortingsvalg i morgen, i perioden fra april til juni. Målingen er derfor sikrere enn andre målinger, der vanligvis 1000 personer blir spurt.

GÅR TILBAKE: Høyre går mest tilbake med 2,2 prosentpoeng, til 21,5 prosent på Sentios kvartalmåling. Arbeiderpartiet er fortsatt landets største parti, men også de går tilbake i målingen. Foto: Infogram

- Det er ikke bra nok



I tillegg til Høyre går Solbergs regjeringspartner Fremskrittspartiet tilbake, fra 12 prosent i første kvartal, til 11,3 prosent i andre kvartal. Også KrF, som gikk inn i regjeringen i januar, går tilbake. Partiet får en oppslutning på 3,4 prosent.

Venstre havner som KrF under sperregrensen, med et resultat på 2,7 prosent.

Om dette hadde vært valgresultatet, ville Solberg ha måttet pakke ut av sitt kontor, og overlatt nøklene til de rødgrønne partiene. For resultatet gir regjeringspartiene 64 mandater på Stortinget, mens Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet får 87 - og klart flertall.

- Vår jobb må være å skape entusiasmen, og komme fram med både det vi har gjort, resultatene og få politikken mer over på vår banehalvdel. Men denne målingen viser også et veldig radikalt bilde. Arbeiderpartiet går også tilbake, påpeker Solberg.

- Men dette er ikke bra nok for dere?

- Nei, det er ikke bra nok. Vi har selvfølgelig helt andre ambisjoner både for Høyre og for alle de fire regjeringspartiene. Så vi skal brette opp ermene og snakke om politikken. Det er ikke noe annet å svare til det, sier hun.

Feilmarginen i målingen ligger mellom 0,4 og 1 prosent.

- Vært krevende hos oss

Statsministeren mener også det vil være bra for regjeringen nå å ta sommerferie.

- Vi får ta oss litt sommerferie og få litt sol og litt glød, sier Solberg fra hagen i statsministerboligen.

- Du sier at dere ikke har klart å skape entusiasme. Hva er grunnen til det?

- Det tror jeg skyldes at tilblivelsen av flertallsregjeringen var litt vanskelig, og for KrF så har de hatt en litt opprivende intern diskusjon før dette. Og så tror jeg vi nå har hatt noen saker der et av partiene har fått gjennomslag for sin politikk, mens da de andres velgere ikke har fått det. Pelsdyrsaken er selvfølgelig krevende hos oss og Frp - og abort, sier hun, og legger samtidig til:

- Enkeltsaker der man kanskje føler at man har gitt for mye, og så blir det for lite av de andre sakene. Og vi er nødt til å vise de andre sakene, men det tar litt lenger tid å vise fram dem.

JORDBÆRTID: Solberg spiste jordbær med pressen før hun oppsummerte det siste halvåret på en pressekonferanse i hagen til statsministerboligen onsdag. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

- Ikke bare bompenger blir viktig

I Sentios måling fortsetter Senterpartiet å gå fram, fra 13,2 prosent i første kvartal, til 15,2 prosent i andre kvartal.

Det samme gjør Miljøpartiet De Grønne (MDG), som får et resultat på 5,1 prosent (fram 1,4 prosentpoeng). Andre partier, inkludert Folkeaksjonen Nei til mer bompenger, går i tillegg fram, til 3,3 prosent nasjonalt.

Og særlig i Solbergs hjemby Bergen, fosser bompengepartiet fram, og i VGs siste måling tirsdag, får partiet oppslutning på 25,2 prosent, mens Høyre får et rekordlavt resultat på 16 prosent.

- Hva tenker du om at bompengepartiet går så mye fram i Bergen, og Høyre går tilbake?

- Inntil nå har Høyre faktisk klart å holde litt stand på de tidligere målingene. Akkurat denne målingen gjør vi det ikke på. Jeg mener at Høyre har et større potensiale til å gjøre et mye bedre valg til høsten i Bergen. Jeg tror at det blir flere saker enn bompengene som blir viktig, sier Solberg i intervjuet med Nettavisen, og vektlegger:

- Jobben er rett og slett å få de andre sakene på dagsorden, hva du vil med skolen, hvordan du skal sørge for ar flere lærer mer og mestrer bedre skolen, og hvordan vi sørger for mer trygghet og kreativitet i eldreomsorgen.

LATTERMILD: Solberg var i godt humør da hun møtte pressen onsdag, selv om bakteppet er mer dystert når det gjelder oppslutningen til hennes flertallsregjering som har mistet flertallet på flere målinger. Foto: Ryan Kelly (NTB scanpix)

Utelukker ikke bompengepartiet

- Men nå er det kort tid igjen til valget, og bompengepartiet gjør det ikke bare bra i Bergen. Også i Oslo går de fram. Frykter du partiet foran valget til høsten?

- Jeg mener at vi skal legge vekt på demokratiet. Vi kommer til å argumentere mot å stemme på et parti som primært har én sak de er opptatt av. Rett og slett fordi det er så mange andre viktige saker å løse i en by. Så hvis du virkelig vil ha et skifte i Bergen, så må du stemme på Høyre, fordi det er Høyre som er garantisten for at det blir et skifte, slår statsministeren fast.

I Oslo har Høyre åpnet for å samarbeide med bompengemotstanderne. Unge Høyre har også tatt til orde for at Høyre bør samarbeide med MDG. Solberg vil ikke utelukke noen av partiene.

- Lokalt kan du samarbeide med bompengelisten. Vi har samarbeidet med MDG i noen kommuner etter siste valg. Det er flere steder at MDG samarbeider med den rød siden, men vi har i alle fall etter valget to steder hvor vi fikk ordføreren ved hjelp av MDG. Jeg mener at hvem man samarbeider med lokalt vil avhenge av innholdet i sakene. Innholdet i hva man skal samarbeide om, sier hun.

SÅ DET SUSER: Statsminister Erna Solberg oppsummerte halvåret i statsministerhagen, og skrøt at Norge går så det suser for tiden. Foto: Heidi Schei Lilleås (Nettavisen)

- Hvis du skulle velge mellom MDG og bompengepartiet, hvem ville du valgt da?

- Når jeg sier at man lokalt skal gjøre disse valgene, så går ikke jeg inn og velger. Noen steder kommer vi til å sitte å styre med Senterpartiet også, sier Solberg.

Ap går også tilbake

Også Arbeiderpartiet går tilbake i målingen, fra 27,1 til 25,6 prosent, fra første til andre kvartal. Dette er godt under valgresultatet for partiet i 2017, da de fikk en oppslutning på 27,4 prosent.

Tilbake går i dessuten SV, fra 7,3 prosent til 6,8 prosent, fra første til andre kvartal. Senterpartiet går imidlertid mest fram av alle partiene i målingen, fra 13,6 til 15,2 prosent.

Ifølge bakgrunnstallene til målingen, er det Venstre som har flest usikre velgere. 26 prosent av deres velgere har satt seg på gjerdet og er usikre på om Venstre skal få deres stemme igjen.

Også Høyre og Frp har mange usikre velgere (19,6 og 19,3 prosent), og KrF (18,6. prosent),

Tallene viser i tillegg at Høyre har mistet flest velgere til Arbeiderpartiet og Senterpartiet (begge fire prosent), mens Frp har mistet flest velgere til Senterpartiet og Høyre. Arbeiderpartiet, som også går tilbake med 1,5 prosentpoeng i målingen, til 25,6 prosent, har mistet flest velgere til Senterpartiet og SV.