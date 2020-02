Krisemåling for Erna Solberg og Høyre

En fersk meningsmåling er ikke lystig lesning for regjeringspartiet.

- Det er ikke bra tendenser for Erna. Det forsetter å gå nedover. Vi ser at regjeringsslitasjen forsetter selv om Frp har gått ut, sier Mads Mostrøen, ansvarlig for politiske målinger i Ipsos, til Dagbladet.

Den ferske februar-målingen til Ipsos viser at Høyre har sin svakeste måling til nå i denne stortingsperioden. Januar-målingen til Ipsos viste krisetall for Høyre de hadde under 20 prosent oppslutning. Nå har partiet sunket ytterligere prosentpoeng.

Ikke fornøyd

Den nye målingen utført for DB viser at Høyre har gått helt ned til 18, prosent. Nestleder Jan Tore Sanner trøster seg med at til syvende og sist, så er det valgdagen som teller. Sanner forteller videre at partiet er slettes ikke fonøyd med å ligge så lavt på meningsmålingene.

Les også: Nettavisen-måling for februar: Frp suser forbi Senterpartiet

Hvis 18, prosent hadde blitt dagens reelle valgresultatet, ville Høyre ha mistet ti mandater på Stortinget.

Flertall for de rødgrønne

KrF og Venstre har heller ingen grunn til å juble. Ipsos-målingen viser at Venstres oppslutning er 0,2 prosentpoeng lavere i februar enn i januar, mens KrF går opp 1,8 prosentpoeng uten at det betyr allverden med tanke på at partiet fikk en oppslutning på svake 1,8 prosent i januar.

De rødgrønne derimot har god grunn til å smile. MDG går mest frem med 1,9 prosentpoeng til 5,4 prosent. SV går også frem, mens AP holder seg på stedet hvil med 25,8 prosent, en nedgang på 0,1 prosentpoeng fra januar.

Dette er resultatene av Ipsos-målingen tatt opp for Dagbladet i februar:

* Rødt: 3,5 prosent (ned 0,6 prosentpoeng).

* SV: 7,1 prosent (opp 1,2 prosentpoeng).

*AP: 25,8 prosent (ned 0,1 prosentpoeng).

*SP: 14,8 prosent (ned 1,6 prosentpoeng).

*MDG: 5,4 prosent (opp 2 prosentpoeng).

*KrF: 3,6 prosent (opp 1,8 prosentpoeng).

*Venstre: 3,5 prosent (ned 0,2 prosentpoeng).

*Høyre: 18,8 prosent (ned 0,9 prosentpoeng).

*Frp: 14,2 prosent (ned 1,5 prosentpoeng).