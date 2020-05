Krisemåling for Frp og MDG - Ap lekker velgere i alle retninger

Erna Solberg bidrar godt til nedturen for Siv Jensen.

Høyre er fortsatt Norges største parti på Nettavisens stortingsmåling for mai, utført av Sentio. Partiet får en oppslutning på 26 prosent, som er tilbake 0,7 prosentpoeng fra kanonmålingen midt under koronakrisen i april.

- Det er lett å peke på at velgerne samler seg om det styrende partiet i krisetider, men dette ville ikke skjedd dersom velgerne mente partiet ikke håndterte krisen på en god måte. Det hjelper også på oppslutningen å ha en populær statsminister i tv-ruta til alle døgnets tider, sier Martin Stubban hos Sentio.

I målingen er folk spurt om hva de ville stemt om det var stortingsvalg i morgen. Målingen er tatt opp fra 12. mai til 16. mai, og har en feilmargin mellom 1,0 og 3,2 prosent.

STØRSTE PARTI: Statsminister Erna Solberg (H) troner fortsatt på toppen som leder for Norges største parti i Sentios maimåling. 17. mai møtte hun Nettavisen i statsministerboligens hage. Foto: Heiidi Schei Lilleås

- Frp sliter i motbakke

Verre går det imidlertid for Fremskrittspartiet, som får en oppslutning på 11 prosent i målingen, en tilbakegang på ett prosentpoeng fra april. Dermed har det tidligere regjeringspartiet rast i oppslutning etter boosten de fikk etter regjerings-exiten i januar, da de så 17-tallet på meningsmålingene.

- Frp sliter fortsatt i motbakke, og bare drøyt halvparten av partiets 2017-velgere sier de vil stemme på partiet igjen. Partiet må nå gjøre seg synlig i form av gjennomslag i forhandlingen om revidert nasjonalbudsjett, sier Stubban.

Han sier Frps fall henger sammen med Høyres høye oppslutning, fordi Høyre stjeler flest velgere fra nettopp Siv Jensens parti.

- Vi er ikke fornøyd med dette. En del av forklaringen er koronasituasjonen, som gjør at de ledende regjeringspartiene opplever at folk samler seg rundt dem. Samtidig er dette en tilbakemelding fra våre velgere at de ikke er fornøyde, sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug til Nettavisen.

SKUFFET: Frps nestleder Sylvi Listhaug er ikke fornøyd med at Frps oppslutning faller under koronakrisen. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Har vært mye i fokus

Frps nedgang kommer i en uke der det også har vært mye fokus på nettopp Frp, etter at Frp-leder Siv Jensen truet med å velte regjeringen om de ikke kutter i antall kvoteflyktninger neste år.

Det ble også mye medieomtale da stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) forlot stortingssalen under en debatt om kvoteflyktninger med utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H), fordi han følte seg stigmatisert - noe Søreide avfeide.

Listhaug mener det bare er å brette opp ermene:

- Vi må stå på fremover for lavere skatter og avgifter, trygging av arbeidsplasser i oljenæring og industri, innvandring og integrering, forbedre tilbudet til våre eldre og syke og sette Norges interesser som førsteprioritet, sier hun.

- Sp i negativ trend



Men nedover går det også for Senterpartiet, som i lang tid har fosset fram på meningsmålingene. Siden partiet snuste Høyre og Erna Solberg i nakken i november i fjor, med en rekordoppslutning på 20 prosent, har det gått nedover.

I april gikk Senterpartiet mest tilbake av alle partiene, og fortsetter nå tilbakegangen med et resultat på 13,5 prosent, som er tilbake 0,4 prosentpoeng.

- Senterpartiet er inne i en negativ trend, konstaterer Martin Stubban hos Sentio.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum selv er likevel optimistisk:

- Vi er det partiet som går mest fram i forhold til stortingsvalget i 2017, også i denne målingen, så det er en solid måling for oss, sier Vedum til Nettavisen.

TILBAKE: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum går tilbake på Sentios maimåling, men er selv fornøyd med at partiet hans ligger over valgresultatet i stortingsvalget i 2017. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Ved forrige stortingsvalg fikk Senterpartiet 10,3 prosent av stemmene, og Vedum tror det er flere årsaker til at de har gått fram.

- Vi hadde en diskusjon senest i dag om sentralisering av tingretter, der Senterpartiet har vært en drivende kraft for å få det stoppet. I hele diskusjonen om beredskap har vi vært en tydelig stemme i flere år, og selv i denne turbulente tida er dette veldig solide tall for oss, sier han.

- Men det er en stor nedgang fra november i fjor?

- I fjor høst hadde vi målinger fra 12-tallet til 20-tallet, så variasjonene de har vært der hele tiden, men vi har aldri ligget så godt an ett år før et stortingsvalg tidligere som vi gjør nå, sier Sp-lederen.

Her er resultatene for alle partiene:

- Ap lekker i alle retninger

Partiet som går mest fram i målingen, er Arbeiderpartiet. Partiet går fram ett prosentpoeng fra april, til en oppslutning rett bak Høyre, på 25,5 prosent.

- Ap bikker 25-tallet, men må også på denne målingen se seg slått av Høyre, som for tiden er landets største parti. Til forskjell fra tidligere, hvor Ap hovedsakelig mistet velgere til sine allierte på venstresiden, lekker partiet nå i alle retninger, sier Stubban.

LEKKER: Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet går mest fram på målingen, men lekker velgere i alle retninger, ifølge Sentio. Foto: (NTB scanpix)

Ap-nestleder Bjørnar Skjæran er likevel fornøyd.

- Det er alltid gledelig med fremgang, men vårt fokus er på hvordan vi kan bidra til trygghet for helse og arbeid i tiden fremover, og hvordan vi skal gjenreise landet vårt etter krisen, med arbeid til alle og mindre forskjeller mellom folk, sier Skjæran til Nettavisen, og legger til:

- Jeg tror velgerne ser at Arbeiderpartiet er opptatt av at ingen skal stå alene når krisen rammer, og hvor vi ikke aksepterer utbytte- og bonusfest for de på toppen, mens vanlige folk må dekke tapet, sier han.

LEKKER: Ap-nestleder Bjørnar Skjæran er fornøyd med et resultat på 25,5 prosent, men partiets hans lekker nå velgere i alle retninger. Foto: (NTB scanpix)

Lysbakken: - Kan endre seg fort



Samtidig som de største partiene styrker seg, går også SV fram, til 7,1 prosent.

- Vi er fornøyd med det. Det er lovende, særlig fordi det gjennom krisen er veldig mange som har flokket seg om Høyre og Arbeiderpartiet, men vi har holdt ganske godt stand, sier SV-leder Audun Lysbakken til Nettavisen.

Han mener dette blant annet viser at mange er opptatt av ulikhet, og at den økonomiske krisen nå må løses på en rettferdig måte.

- Jeg tror også at den alvorlige situasjonen vi er i nå, også øker bevisstheten om den neste store krisen rundt klimaet, at det også kan styrke et parti som er opptatt av det, sier Lysbakken.

- Hva tenker du om at Høyre og Ap styrker seg, mens Sp og MDG går tilbake?

- Det vi ser i alle land er at de tradisjonelt største partiene har styrket seg, og det er nok noe med at de som styrer får et visst tillegg og at de tradisjonelt største partiene oppleves som tryggest, men det kan jo endre seg fort, mener SV-lederen.

GÅR FRAM: SV-leder Audun Lysbakken er et av de få mindre partiene som går fram under koronakrisen, og er godt fornøyd med det. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Venstre: - Det er en utfordring



Dårligere går det imidlertid for regjeringspartiet Venstre, som holder seg under den magiske sperregrensen på fire prosent i målingen. Partiet får en oppslutning på 3,3 prosent, som er det samme nivået partiet lå på i april.

- Vi ser et tilsig av nye velgere på denne målingen, samtidig som vi har en utfordring i å holde på velgerne fra tidligere valg. Det gir oss et potensiale for å løfte oss frem mot valget i 2021, sier Venstres parlamentarisk leder, Terje Breivik, til Nettavisen.

Breivik mener de nå har et godt utgangspunkt.

- Vi har et godt utgangspunkt med fire synlige statsråder som gjør en god jobb med å lose landet trygt gjennom koronakrisen vi opplever, sier han, som tror Venstre vil få uttelling for en grønne omstillingspakke som regjeringen nå jobber med.

UNDER SPERREGRENSEN: Venstre-leder Trine Skei Grande gikk denne uken hardt ut mot Frp-leder Siv Jensen, som vil ha færre kvoteflyktninger til Norge. Det har imidlertid ikke gitt noen uttelling på meningsmålingene. Foto: Nrk

MDG fortsetter nedover

Nedover går det også for Miljøpartiet de Grønne (MDG). I forrige måned gikk partiet tilbake med hele 2,4 prosentpoeng på Sentios måling, og de fortsetter nedover i mai. Partiet får en oppslutning på 4,4 prosent (tilbake 0,5 prosentpoeng).

Noe fram går derimot KrF, som ender akkurat på sperregrensen på fire prosent (fram 0,3 prosentpoeng. Rødt får en oppslutning på 3,3 prosent (fram 0,1 prosentpoeng).

- Det er motiverende å få med seg en positiv måling inn i den viktige kampen som KrF nå kjemper for at barn skal ha rett på to foreldre, og mot et samfunn som signaliserer at noen barn er mindre ønsket enn andre. Jeg tror mange nå ser viktigheten av et verdiparti som KrF, sier KrF-nestleder Ingelin Noresjø.

Høyre er naturlig nok godt fornøyd med å være landets største parti:

- Dette er en hyggelig måling. Jeg tror folk setter pris på Erna Solbergs trygge og stødige lederskap. Slikt blir ekstra viktig når vi som nasjon opplever vanskelige tider, sier Høyres parlamentarisk leder, Trond Helleland, til Nettavisen.

Ikke rødgrønt flertall

Men om målingen hadde vært valgresultatet, ville Solbergs regjering ha mistet sitt flertall på borgerlig side, selv med støtte fra tidligere regjeringspartner Frp. De fire partiene ville fått 76 representanter på Stortinget, som er langt unna flertall.

Heller ikke Ap-leder Jonas Gahr Støre ville fått oppfylt sitt ønske om et flertall med SV og Senterpartiet, og ville vært avhengig av MDG eller Rødt for å danne regjering.

Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet ville fått 83 stortingsrepresentanter, noe som er en økning på én representant fra Sentios måling for Nettavisen i april.

IKKE FLERTALL: SV-leder Audun Lysbakken, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Ap-leder Jonas Gahr Støre har ikke flertall på Sentios stortingsmåling for mai, og er avhengig av støtte MDG eller Rødt. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

MDG har færrest usikre

Ifølge bakgrunnstallene er det Venstre som har flest usikre velgere. 33,3 prosent av velgerne som stemte på partiet ved forrige stortingsvalg, er nå usikre på om de vil stemme på partiet igjen. Dette er en økning fra 24 prosent i mars.

Nest flest usikre velgere har Arbeiderpartiet (20,8 prosent), og deretter følger Frp (14,8 prosent), SV (13,6 prosent), KrF (13,3 prosent) og Rødt (12,5 prosent). Færrest usikre velgere har nå MDG (3,2 prosent) og Høyre (9,4 prosent).

Av velgerne som ikke stemte ved stortingsvalget i 2017, sier klart flest (20,3 prosent) at de vil stemme Arbeiderpartiet i valget til neste år. 7,4 prosent sier de vil stemme Høyre og 5,4 prosent vil stemme på Frp - og det samme antallet på Venstre.

Bakgrunnstallene viser også at Arbeiderpartiet har mistet flest velgere til Senterpartiet. Frp, KrF og Venstre har mistet flest velgere til Høyre, Høyre flest til Senterpartiet, Senterpartiet flest til SV og Høyre og MDG har flest til Rødt.