Krisemåling for Frp og Siv Jensen: - Aldri målt partiet så lavt

Senterpartiet er nå over dobbelt så store som Frp i Nettavisens ferske måling.

Fremskrittspartiet går på en skikkelig førjulssmell i Nettavisens desembermåling fra Sentio. Partiet går tilbake hele 4,5 prosentpoeng fra november, til en rekordsvak oppslutning på 8,8 prosent.

- Sentio har aldri målt Frp så lavt som dette. Det er kun tre av våre tidligere målinger hvor de har fått en oppslutning på under 10 prosent, sier Martin Stubban hos Sentio til Nettavisen.

Gunnar Stavrum: «Jule-Erna» setter en historisk borgerlig rekord etter åtte år med budsjettenighet

Frp-leder Siv Jensens parti er dermed tilbake på det lave nivået de var på før regjerings-exiten i januar, og som sammen med manglende gjennomslag nettopp var årsaken til at de forlot Erna Solbergs flertallsregjering.

Også i TV2s stortingsmåling tirsdag fikk Frp et rekorddårlig resultat.

Se resultatene for alle partiene lenger ned.

Les også: Frp-topp vraket: - Spill og skitten maktkamp

Listhaug: - Skikkelig dårlig

Om dette hadde vært valgresultatet, ville Fremskrittspartiet mistet ti av dagens stortingsrepresentanter, og endt opp med 17 stortingspolitikere.

Frp-nestleder Sylvi Listhaug legger ikke skjul på at hun er skuffet.

- Dette er en skikkelig dårlig måling for oss. Nå skal vi brette opp ermene og jobbe steinhardt frem mot valgkampen, sier Listhaug i en kommentar til Nettavisen.

Stubban mener det kan være flere årsaker til partiets krisemåling.

- Mindre enn halvparten av partiets velgere fra stortingsvalget i 2017, kun 39 prosent, vil stemme Frp igjen. Dette er svært dårlige lojalitetstall, og det er kun Venstre som har dårligere lojalitet på denne målingen, sier han.

Samtidig viser bakgrunnstallene at 22 prosent av de som stemte på Frp i 2017, nå er usikre på hva de skal stemme. Stubban tror mye vil avhenge av fotavtrykket partiet har fått i statsbudsjettet, slik at de får vist sine velgere at de har innflytelse.

For så langt har ikke budsjettforhandlingene gitt partiet noen gevinst. Tirsdag kveld ble resultatet fra budsjettenigheten mellom regjeringen og Frp presentert, der Frp blant annet har fått gjennom flere avgiftskutt på såkalte grensehandelutsatte varer.

I målingen er 1000 personer spurt om hva de ville stemt om det var stortingsvalg i morgen. Målingen er tatt opp fra 24. til 29. november, og har en feilmargin fra 1,2 til 3,2 prosent.

Les også: Mot borgerlig budsjettenighet – Frp kaller inn organer

65.000 til Senterpartiet

En som derimot kan juble, er Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum. Etter en større tilbakegang i Nettavisens novembermåling, har partiet vind i seilene igjen.

Senterpartiet, som satte seg et hårete mål om å bli større enn Frp for fire år siden, er nå over dobbelt så store som Jensens parti, med en oppslutning på 18,4 prosent.

Dette er fram to prosentpoeng fra november, og bakgrunnstallene viser at det er særlig fra Fremskrittspartiet de stjeler velgere.

- I forrige uke presenterte Senterpartiet sitt alternative statsbudsjett med blant annet avgiftskutt, forsterkede støtteordninger til bedriftene og økt oljepengebruk. Nettolekkasjen av velgere fra Frp til Senterpartiet er på hele 65.000 velgere, sier Stubban.

I november var velgerlekkasjen fra Frp til Senterpartiet på 19.000, sammenlignet med stortingsvalget i 2017.

- Dette tyder på at Frp-velgerne likte det Senterpartiet presenterte, sier Stubban.

Han er heller ikke i tvil om at mye av framgangen skyldes partilederen.

- Vedum er populær og svært synlig i media. De har også opparbeidet seg stor troverdighet på distriktspolitikk ved å ha snakket om «tjenester nært folk» over lang tid, sier han.

Les også: Senterpartiet vil øke skatten til 664.000 nordmenn

Vedum: - Frp har sviktet

Vedum selv tar det hele med knusende ro, men legger ikke skjul på at han er fornøyd.

- 18,4 prosent er et veldig godt tall, og fire prosentpoeng over det beste lokalvalget vi har hatt i vår hundreårige historie, sier han til Nettavisen.

Sp-lederen tror mye skyldes at de har vært tydelige over tid i flere saker.

- Jeg tror det handler om at vi har vært så tydelige på at vi vil sikre norske arbeidsplasser, grunnleggende tjenester nær folk og å bruke hele landet, sier Vedum.

- Samtidig som dere går fram, gjør Frp det veldig dårlig. Hva tenker du om det?

- De har jo sviktet mange av dem som stemte på dem. Ta for eksempel drosjenæringa, der de har økt avgiftene for dem og har presset gjennom et frislipp som gjør at det blir enda vanskeligere å være drosjesjåfør, sier han.

På både TV2s og VGs måling som kom tirsdag, er Senterpartiet også landets største parti - og større enn både Høyre og Arbeiderpartiet for første gang.

- Målingene vil variere litt. Vi må bare si det vi mener, og så er det velgerne som til syvende og sist er de suverene dommerne, sier Vedum om det.

Les også: Ny TV 2-måling: Senterpartiet er Norges største parti

Her er resultatene for alle partiene:

- Høyre mobiliserer flest

Klart størst i Sentio-målingen er imidlertid Høyre, som har ligget stabilt høyt på målingene lenge. Partiet får en oppslutning på 26,5 prosent, som er fram 1,5 prosentpoeng.

- Høyre mobiliserer klart flest i gruppen av velgere som ikke stemte eller er usikre på hva de stemte i 2017, sier Sentios tallknuser.

Men også Høyre stjeler mange velgere fra sin tidligere regjeringspartner Frp, totalt 35.000 velgere sammenlignet med stortingsvalget. De ville styrket sin stortingsgruppe med fem representanter, og fått totalt 50 stortingsrepresentanter.

I tillegg viser bakgrunnstallene av velgerovergangen fra Arbeiderpartiet til Høyre har økt fra november, fra 1000 til 15.000 denne måneden.

- 26,5 er veldig gode tall for Høyre. Det er omtrent på valgresultatet vårt fra 2013, og jeg synes det er skikkelig hyggelig at så mange velgere fortsatt tror på oss og våre løsninger for Norge, sier Høyre-nestleder Tina Bru i en kommentar til Nettavisen.

Verre går det derimot for Høyres regjeringspartnere Venstre og KrF, som begge havner i skyggen av Høyre og ender under sperregrensen på fire prosent. Etter at KrF var over sperregrensen i november, går partiet nå tilbake 0,8 prosentpoeng - til 3,4 prosent.

Venstre ligger på omtrent samme nivå som forrige måned, med et resultat på 2,9 prosent.

Les også: Vil bryte med Erna Solberg etter 40 år: - Nå må du ta til fornuft!

- Ap er helt i skyggen

På rødgrønn side går Arbeiderpartiet marginalt fram, til et resultat på 22,4 prosent.

- Ap har havnet helt i skyggen og de mister svært mange velgere til Senterpartiet, totalt 60.000. Partiet sliter med å få dreid fokus inn på sine kjernesaker, sier Stubban, og legger til:

- De prøver å utfordre Senterpartiet på distriktspolitikk, blant annet ved lanseringen av et distriktspolitisk program. Fordi Senterpartiet uansett har så stor troverdighet på dette området, så risikerer Ap at kommunikasjonen blir for lite fokusert. I velgernes øyne blir det da for utydelig hva Ap vil.

Ap-nestleder Bjørnar Skjæran er heller ikke fornøyd.

- Det er en forsiktig framgang, men fortsatt et skuffende lavt nivå. Samtidig er dette nok en måling som viser flertall for en Arbeiderparti-ledet regjering med Sp og SV. Vi har en jobb å gjøre med å vise hvordan vi kan redde arbeidsplasser gjennom krisa, bygge opp igjen når pandemien er over og utvikle skoler, barnehager og sykehusene etter åtte år med borgerlige ostehøvelkutt, sier Skjæran til Nettavisen.

Samtidig går SV litt tilbake, med 0,6 prosentpoeng fra november, til 7,0 prosent. Men som KrF og Venstre havner både Rødt og Miljøpartiet de Grønne (MDG) rett under den magiske sperregrensen, med resultater på henholdsvis 3,96 og 3,98 prosent.

Les også: MDG går inn for samarbeid med venstresiden

Klart flertall for skifte

Dersom målingen hadde vært valgresultatet, ville Ap-leder Jonas Gahr Støre trolig blitt landets neste statsminister. De tidligere regjeringskameratene Ap, SV og Senterpartiet har et solid flertall i målingen, med totalt 92 stortingsrepresentanter (85 er flertall). Dermed er ikke Støre lenger avhengig av støtte fra enten Rødt eller MDG, som han var i forrige måned.

Partiene som støtter Erna Solberg som statsminister, får totalt 72 mandater. Dette er en reduksjon på ni stortingsrepresentanter fra november - og langt unna flertall.

Sjekk ut Nettavisenes siste stortingsmålinger:

November: Senterpartiet går kraftig tilbake i ny måling: Tenner håp for de borgerlige

Oktober: Ny sjokkmåling: Thriller om statsministerjobben

September: Måling: Verste Ap-resultat på 17 år

August: MDG under sperregrensen - Erna øker gapet til Jonas

Juni: Erna Solberg har fosset fram - måling viser at det snur nå

Flest til Høyre

Ifølge bakgrunnstallene til desembermålingen, er et nå altså Frp som har flest usikre velgere. 22,5 prosent av de som stemte på partiet ved forrige stortingsvalg, sier de nå er usikre på om de vil stemme på partiet igjen. Mens det i november var Venstre som hadde flest usikre velgere (31,6 prosent). Etter Frp er det MDG (20,5 prosent) og Venstre (20 prosent) som har mange usikre velgere som sitter på gjerdet.

Av velgerne som ikke stemte ved stortingsvalget i 2017, svarer flest at de vil stemme på Høyre (18 prosent) og nest flest på Arbeiderpartiet (11 prosent).

Reklame Her kan du levere Vikinglotto