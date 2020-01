Krisemøte i Frp: - Aldri vært nærmere en regjerings-exit

Nå skal Fremskrittspartiet avgjøre om de skal fortsette å sitte i Erna Solbergs regjering.

SISTE: Statsminister Erna Solberg (H) møter Frp-leder Siv Jensen.

FRPS PARTIKONTOR (Nettavisen): Fremskrittspartiets ledelse har kalt inn til krisemøte i landsstyret per telefon etter klokken 12 mandag, for å diskutere videre regjeringsdeltakelse etter at en IS-kvinnen og hennes barn ble hentet til Norge.

- Det virker som om det blir en spennende dag. Vi har vel aldri vært nærmere at Frp går ut av regjering, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning til Nettavisen.

Flere kilder i partiet har også uttalt til ulike medier at det er mest sannsynlig at det nå blir en Frp-exit fra Erna Solbergs flertallsregjering.

- Så det er en stor endring i regjeringens sammensetning hvis det skjer, sier Bergh.

- Vil tro de støtter Erna

Ifølge valgforskeren skal det holde med et vedtak i landsstyret, som er partiets høyeste beslutningsorgan mellom landsmøtene, om Frp skal ut av regjeringen.

I så fall kan det ende med en mindretallsregjering med Høyre, Venstre og KrF, og med Frp som opposisjonsparti på Stortinget - som Solberg fortsatt blir avhengig av.

GLADE DAGER: Finansminister og Frp-leder Siv Jensen møter statsminister Erna Solberg mandag formiddag for å diskutere videre regjeringsdeltakelse, og stemningen er nok ikke så god som på dette bildet. Foto: Aas, Erlend (NTB scanpix)

- Frp har tidligere sagt at de ikke vil støtte en regjering de selv ikke er en del av, hva tror du de vil gjøre nå?

- Jeg vil jo tro at de vil støtte Erna. Alternativet er jo å støtte Støre, og det ville vært veldig overraskende om de kaster Solbergs regjering. Men det kan hende at det vil oppstå en situasjon det neste halvannet året, hvor det likevel vil bli aktuelt, sier Bergh.

For dersom Frp, om de går ut, fortsetter å støtte Solbergs regjering, må de bli enige om statsbudsjettet.

- De kan få vanskeligheter med å bli enige om budsjettet, og det kan oppstå en krise som gjør at Solbergs regjering må gå av, sier han.

TOPPMØTE: Pressen rapporterer utenfor Statsministerens kontor i Oslo mandag formiddag mens Solberg og Jensen møtes. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

- En betydelig misnøye

Men selv om hjemhentingen av IS-kvinnen har satt sinnene i kok, mener Bergh at det er mer som ligger bak.

- Det har vært en betydelig misnøye med regjeringssamarbeidet i deler av Fremskrittspartiet over lang tid, at man opplever at man inngår kompromisser og ikke er i stand til å appellere til velgere på samme måte som man kan gjøre i opposisjon. Det har vært et underliggende ønske om å trekke seg ut, og så oppstår det en mulighet nå, sier han.

- Vil Frp kunne vinne på å gå ut av regjering når det gjelder egen oppslutning?

- Det er litt vanskelig å si. Noen vil mene at det vil være en klar fordel for Fremskrittspartiet, men det er jeg ikke så sikker på. Det kan være både fordeler og ulemper, sier Bergh, og utdyper:

- Fordelen kan være at de kan ha en mer tydelig profil og kan fronte egen politikk, og være mer uavhengige rett og slett. Ulempen er at Fremskrittspartiet likevel blir holdt ansvarlige for den politikken de har ført de siste seks årene - og også for politikken som føres framover. Regjeringens politikk vil fremdeles være knyttet til Fremskrittspartiet.

Nettavisen har tatt ringerunden til samtlige fylkesledere i Frp mandag formiddag, men ingen av dem var snakkesalige. Fylkeslederne er en del av landsstyret.

Landsstyret er partiets nest øverste organ etter landsmøtet.