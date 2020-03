Krisen er større enn partipolitikken!

Stilt overfor trusselen fra korona-pandemien står vi midt oppe i en krise som savner sidestykke i moderne tid.

Av Elin Rodum Agdestein (Høyre) som et tilsvar til Arild Rønsens blogg i helgen: Korona: Hvor mye juling tåler Erna Solberg?

Når vi skal bremse viruset, bremser vi også økonomien. Dette skjer samtidig som hele verden rammes av økonomisk tilbakegang og prisen på vår viktigste råvare har falt. Det er tøft for en liten og åpen økonomi som Norge.

Fra det tidspunkt nye tiltak er lagt frem, har konsekvensene av pandemien nådd nye stadier. Det må politikken til tilpasse seg.

Dette er ikke tiden for prestisje, det er tiden for umiddelbar respons på en krise som utvikler seg raskt.

Situasjonen eskalerer i et høyt tempo, og stiller store krav til politisk lederskap og styringsevne, samtidig som den krever handlekraft, evne til raske beslutninger og målrettede tiltak.

Nettopp derfor var det nødvendig for Stortinget å forsterke ordningene slik vi gjorde for permitterte, for lavtlønte, for studenter og selvstendig næringsdrivende.

Men de bedriftsretta tiltakene regjeringen har lagt frem, som utsatte skatter og avgifter og lånegarantiordningen, har hele tiden har et eneste formål:

Å sikre jobbene til folk og at ellers solide bedrifter som er i en akutt likviditetskrise skal klare seg gjennom krisen.

Å ha en jobb å gå til, er den viktigste tryggheten for folk. Derfor skal vi gjøre alt vi kan for å verne om arbeidsplassene. Stortinget har nå behandlet to krisepakker og en lånegarantipakke for bedriftene på 100 milliarder kroner. Idrett, kultur og frivillighet er kompensert.

Samla koster tiltakene omlag 280 milliarder. Fullmaktsloven som Stortinget vedtok lørdag, er et resultat av uhyre krevende konstitusjonelle avveininger og har blitt til i en tett dialog mellom alle partiene og regjeringen, etter konsultasjoner med ledende juridisk ekspertise.

Målet er å opprettholde normale samfunnsfunksjoner best mulig og å ellers forsøke å avhjelpe negative konsekvenser for familiene, arbeidstakerne, næringslivet, og offentlig sektor.

Kontinuerlig krisehåndtering er krevende. Det er opplagt læringspunkter underveis, men det finnes ingen oppskrift og heller ingen fasit. Denne krisen er større enn partipolitikken.

Den binder det politiske Norge tettere sammen. I møte med den største utfordringen for landet siden krigen står regjeringen og partiene på Stortinget sammen om å finne løsninger til beste for folk og land.

Det er norsk politikk på sitt beste. Og det trengs, for dette kommer til å bli enda vanskeligere en tid fremover, før vi igjen kan se lys i tunellen.

Det siste bekymrede mennesker hjemme i stuene sine trenger nå er politikere som krangler. Kanskje noe av grunnen til at hele 93 prosent har tillit til Erna er måten hun samler hele det politiske Norge.

Statsministeren viser i denne krevende situasjonen en styrke og en trygghet hele nasjonen verdsetter. Folk stoler på Erna.

Statsministeren står fjellstøtt når vi trenger det som mest!