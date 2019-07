Krisetall for Høyre på TV 2-måling

Akkurat nå er det åpenbart at bompengepartiene spiser av Høyre sine velgere i flere av byene, sier statsministeren til kanalen.

I TV 2s siste kommunemåling, som Kantar TNS har laget for kanalen, går Erna Solberg og Høyre kraftig tilbake, og får 19,5 prosents oppslutning. Dette er 3,5 prosentpoeng dårligere enn kanalens junimåling.

– Akkurat nå er det åpenbart at bompengepartiene spiser av Høyre sine velgere i flere av byene. Vi skal vise hva som er vår politikk fremover, sier statsministeren til TV 2.

- Vi er i sommeren før en kommunevalgkamp, så vi har mange muligheter for å ta dette igjen.

På Nettavisens stortingsmåling for juni, som vi omtalte forrige uke, gikk Høyre også tilbake, og oppnådde en oppslutning på 21,5 prosent.

- Vi får ta oss litt sommerferie og få litt sol og litt glød, sa Solberg til Nettavisen fra hagen i statsministerboligen. Det avspeiler egentlig de meningsmålingene vi har for øvrig for øyeblikket, som sier at regjeringspartiene ikke har skapt entusiasme akkurat denne våren.

Svake tall for regjeringspartiene

Solberg poengterer at det ikke er mange måneder siden Høyre hadde betydelig bedre tall, og mener den siste TV 2-målingen er for dårlig. Tallene der er de svakeste for Høyre siden kommunevalget i 2007, som endte på 19,3 prosent.

Det går ikke særlig bra for de tre andre regjeringspartiene.

På målingen får Venstre 3,8 prosent (+ 1,1), Kristelig Folkeparti får 3,7 (+ 0,1) og Fremskrittspartiet er nede på 7,6 prosents oppslutning, tilbake 0,5. Ifølge TV 2 vil det med disse tallene være det dårligste kommunevalget for Frp siden 1991.

På motsatt blokk får Arbeiderpartiet 25,6 prosents oppslutning, som er lavere enn det dårligste kommunevalget de har hatt i 2003, da det endte med 27,5 prosents oppslutning.

Bompengepartiene tilbake

Senterpartiet får 13,7 prosent, Sosialistisk Venstreparti 5,8, Rødt får 5,1, Miljøpartiet De Grønne 6,2 prosent, FNB og bomlistene får 3,5 prosent, som er en samlet tilbakegang på 1,1 prosentpoeng, og andre partier får til sammen 5,6 prosents oppslutning.

Kommunevalgbarometeret er laget av Kantar TNS for TV 2 med intervju av 966 personer i tidsrommet 2. - 28. juni.

83,5 prosent av de spurte oppga preferanse ved spørsmål om kommunevalg.

Feilmarginen er på 1,4 - 2,8 prosent.