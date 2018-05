Kristen studentleder foreslår muslimsk helligdag

Leder i Norges kristelige Studentforbund Ingvild Yrke foreslår å «gi bort» noen av de kristne helligdagene til kvinnebevegelsen, miljøbevegelsen og muslimer.

Yrke følger opp et nylig utspill fra prestene Einar Gelius og Per Anders Nordengen om at det er for mange kristne høytidsdager. I et intervju med Klassekampen foreslår studentlederen å bytte ut de såkalte andredagene (andre juledag, andre påskedag og andre pinsedag).

– Den internasjonale kvinnedagen 8. mars, verdens miljødag og id al-fitr eller id al-adha er gode alternative offentlige høytidsdager, sier Yrke.

Hun viser blant annet til at andredagene er en etterlevning fra den tida da mange trengte en ekstra dag på å komme seg til kirken. I tillegg mener hun at det vil være en nestekjærlig handling å gi muslimene en fridag.

– Vi kristne er kalt for å kjempe de svakes sak. Vi som er majoritet, må gi dem den dagen, hvis de noen gang skal få den, sier Yrke.

Leder av Oslo Fremskrittsparti og vara for Siv Jensen på Stortinget, Mazyar Keshvari, er sjokkert over utspillet.

– Man kan med rette spørre om såkalte prester og kristne, som bevisst og aktivt jobber for å fjerne kristendommen og dens relevans for å innføre islamsk innflytelse og dominans, virkelig er kristne og tjener herren eller helt andre krefter, sier han til Klassekampen.

Heller ikke visepresident på Stortinget Abid Raja (V) er særlig begeistret.

– Slik byttehandel til fordel for muslimer, blir en særordning, og ærlig sagt så skaper det heller urolig grobunn enn fellesskapsbygging, sier han.

