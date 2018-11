Kristian Valen på sykehus - må avlyse flere forestillinger

Kristian Valen (44) ble innlagt på sykehus før forestillingene sine forrige helg.

(Drammens Tidende): – Det er med tungt hjerte vi må meddele at helgens forestillinger i Hønefoss og Drammen må avlyses på grunn av sykdom.

Slik innledes presseskrivet der Kristian Valen avlyser show i byene.

Valen turnerer med forestillingen «Åsted Valen» for tiden, og skulle underholdt i Buskerud i helgen.

– Etter Valens doble forestilling på Lillestrøm forrige fredag ble han rammet av en akutt sykdom og innlagt på sykehus. Det førte blant annet til at hans to forestillinger sist lørdag på Kongsvinger måtte avlyses.

Kristian Valens bookingansvarlig, Geir Hamnes, forteller at de fram til torsdag hadde et håp om at helgens forestillinger ville gå som planlagt.

– Vi har nettopp blitt informert om at Valen ikke blir utskrevet fra sykehus før tidligst i midten av neste uke.

Alle forestillingene som blir avlyst blir satt opp til en ny dato. Publikum kan benytte kjøpte billetter til den nye datoen – eller få refundert deres billett, skriver Valens management.

Forestillingen på Ringerike Kultursenter, Hønefoss er omberammet til 23. mars 2019, mens Drammens Teater har satt opp de to forestillingene lørdag 2. mars 2019.

