Kristiansand: Jente (16) påkjørt i fotgjengerfelt

En jente er kjørt til sykehus etter en påkjørsel i Kristiansand tirsdag morgen.

Skadeomfanget er ukjent etter ulykken, men jenta var bevisst og oppegående etter ulykken, melder Agder politidistrikt. Ulykken skjedde i Kjosbukta/Vågsbygdveien klokka 07.16.

- Jenta er 16 år gammel. Hun skal ha gått på egne bein inn i ambulansen, opplyser operasjonsleder Linn Andresen ved Agder politidistrikt overfor Nettavisen.

Jenta ble påkjørt av en bil da hun krysset veien på et fotgjengerfelt. Bak rattet satt en mann i 50-årene. Han har fått sitt førerkort beslaglagt, opplyser politiet på Twitter.

Sjekk værvarselet der du bor på yr.no

Politiet har ingen opplysninger om spesielle utfordringer på veiene i Agder tirsdag, morgen, og det er heller ikke opplyst at det er spesielle forhold på stedet der jenta ble påkjørt.

Meteorologene har ute farevarsel for Agder-fylkene tirsdag: «Tirsdag er det fare for lokalt is på bakken i lavereliggende strøk av Agder, på grunn av regn som fryser på bakken og overgang til mildvær», står det i varselet.

Rådet fra Meteorologisk institutt er som følger: «Vær ekstra oppmerksom; isen kan være vanskelig å se. Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Sjekk veimeldinger (175.no)».

Sjekk farevarsel på yr.no her