Kritiserer Gunnar Tjomlid for Sophie Elise-angrep

I et blogginnlegg tirsdag kveld gikk Sophie Elise Isachsen ut med en klar oppfordring til sine lesere: «Ikke kjøp dette godteriet».

Sophie Elise sikter til Haribo-godteri, som hun av hensyn til miljø, dyrevern og arbeidsforhold for de som jobber på plantasjene, sier hun aldri skal røre igjen. Informasjonen har hun fått fra den tyske dokumentarserien Markencheck.

Kritiserer Sophie Elise



Onsdag tok samfunnsdebattant Gunnar Tjomlid saken videre på sin egen Facebook-profil.

Tjomlid henviser til palmeoljesaken, hvor Sophie Elise gikk ut med oppfordring til leserne om å ikke kjøpe Freia påskeegg på grunn av at de inneholdt palmeolje. I ettertid har flere påpekt at Sophie Elise reklamerer for sminkeprodukter som inneholder palmeolje på bloggen, noe Tjomlid mener er dobbeltmoralsk.

«I morgen: Sophie Elise lanserer Haribo-ansiktsmaske. Neste uke: Sophie Elise anbefaler eyeliner laget av oppkvernede tigerunger. Om to uker: Sophie Elises pressetalskvinne sier at bloggeren er dypt såret av de grove personangrepene fra de som peker ut hennes dobbeltmoral,» skriver Tjomlid.

Videre skriver Tjomlid følgende:

«Jeg er usikker på hvem som provoserer meg mest: Media som hjerneløst bruker/lar seg bruke av henne hver gang hun fiser, eller SE selv, som hylles som et forbilde hver gang hun klarer å ta et moralsk standpunkt på høyde med hva en sjuåring gjør, eller klarer sette sammen fire ord i en sammenhengende setning som ikke er pinlig å lese høyt.»





- Skjønner du ikke dette, er du dum



I kommentarfeltet møter Tjomlid både støtte og kritikk. Enkelte mener Tjomlid er usaklig i sin kritikk av Sophie Elise, deriblant politiker og samfunnsdebattant, Shoaib Sultan.

- Vi har få kvinnelige, unge samfunnsdebattanter i Norge, og Tjomlid viser med dette hvorfor. Hans tilnærming til dette viser hvorfor så mange unge kvinner kvier seg for å delta i debatten, nemlig fordi man blir mobbet. Det blir fort litt sånn «skjønner du ikke dette, er du dum». Jeg synes i stedet man bør applaudere og støtte engasjementet, og så kan man heller respondere på en mer konstruktiv måte, sier Sultan til Nettavisen.

Gunnar Tjomlid går til kraftig angrep på Sophie Elise på Facebook.

- Vil du karakterisere Tjomlids kritikk av Sophie Elise som mobbing?

- Det ligger i alle fall tett opp mot mobbing. Det blir som å angripe noen for å være «ung, dum og blond», og det synes jeg ikke hører hjemme noe sted. Det er lov å kritisere andre i samfunnsdebatten, men jeg synes bare man skal ha en mer konstruktiv tilnærming.

Sultan mener det må være rom for å engasjere seg i et samfunnsproblem uten å måtte svare for alle lignende samfunnsutfordringer samtidig.

Shoaib Sultan skulle ønske Tjomlid var mer konstruktiv i sin kritikk av Sophie Elise.

- Det blir som å si at du ikke kan engasjere deg i en konflikt fordi folk kan svare med «har du ikke tenkt å si noe om disse ti andre konfliktene»? Sophie Elise har en stemme som når ut til mange av de som ikke hører på politikere og andre ledere i samfunnet. Da synes jeg ikke vi skal angripe henne, men heller komme med konstruktiv kritikk når hun bommer.

Mener han sparker oppover



Tjomlid påpeker overfor Nettavisen at Facebook-innlegget er ment satirisk.

- Basert på tidligere erfaring fra palmeoljesaken, der Sophie Elise gikk hardt ut mot palmeolje men fortsatte å reklamere for sminke som inneholder palmeolje på bloggen sin i lang tid etterpå, så må det være lov til å spøke med hvorvidt Haribo-standpunktet hennes er like lite gjennomtenkt som palmeolje-standpunktet, mener Tjomlid.

Tjomlid minner om at Sophie Elise er kåret til medie-Norges mektigste kvinne, og at hun har langt flere blogglesere enn hva han har.

- Da Sophie Elise først engasjerte seg i palmeoljesaken skrev jeg et langt og saklig innlegg om tema, men fikk likevel samme kritikk fra folk om at jeg mobbet henne og sparket nedover, mens det egentlig ville vært å sparke oppover. Det går liksom ikke an for meg som mann å kritisere Sophie Elise, og det er problematisk, sier Tjomlid, og fortsetter:

- Jeg kritiserer folk gang på gang, men i det øyeblikket det er snakk om Sophie Elise, er det mobbing. Er det en blond kvinne jeg kritiserer så er det plutselig veldig ondskapsfullt.

KRITISERER: - Basert på tidligere erfaring fra palmeoljesaken, må det være lov til å spøke med hvorvidt Sophie Elises Haribo-standpunkt er like lite gjennomtenkt som palmeolje-standpunktet, mener Gunnar Tjomlid.

- Et hån mot unge kvinner



Hovedsaklig ønsket Tjomlid å trekke frem medias rolle når det kommer til Sophie Elises engasjement.

- Det Sophie Elise skriver er verken kunnskapsrikt eller kontroversielt, men hun blir likevel trukket frem som et forbilde når det finnes så mange bedre rollemodeller for denne målgruppen. Det finnes en rekke unge velartikulerte, kunnskapsrike unge kvinner med kontroversielle standpunkt og gjennomtenkte meninger, men de får ingen taletid i media.

Tjomlid mener medias interesse for Sophie Elise fører til en fordumming av målgruppen «unge kvinner».

HARIBO: - Jeg synes Tjomlids ordbruk er spesiell og interessant, sier Sophie Elise Isachsen.

- Så snart Sophie Elise har en mening om noe, hopper media på og hyller henne som et forbilde. Jeg mener det er et hån mot unge kvinner.

- Fungerer bedre å kle av seg



Selv sier Sophie Elise at hun ikke har lest Tjomlids innlegg, og at hun heller ikke tenker å gjøre det.

- Om jeg bare var interessert i klikk og PR finnes det langt enklere måte å gjøre det på. I bloggverdenen er det ikke engasjement i miljøvern som fungerer best for å få klikk, det fungerer bedre å kle av seg, henge ut noen eller skrive noe provoserende. Om det var klikk jeg ville ha, ville jeg gått den veien, sier Sophie Elise til Nettavisen.

Videre sier toppbloggeren at hun ikke forstår hvorfor blogginnlegget hennes er problematisk, og mener at det «utelukkende er positivt å dele en viktig sak».

- Tjomlid henviser til palmeoljesaken, og påpeker at du i ettertid har reklamert for produkter som inneholder palmeolje på bloggen din. Derfor mener han at engasjementet ditt ikke er reelt. Hva er din kommentar til den kritikken?

- Det jeg oppfordret folk til var å kutte ned på forbruket av palmeolje, og å være en bevisst forbruker. Jeg gikk ut mot matvareindustrien, og jeg har stått på det. Denne saken har jeg nå diskutert i flere år, og det er fordi jeg bryr meg om at folk skal være bevisste på hva som er i maten de spiser, sier Sophie Elise, og fortsetter:

- Jeg synes Tjomlids ordbruk er spesiell og interessant, men det er ikke noen vits i å henge seg opp i den, for det er ikke poenget.

