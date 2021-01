Kritisk situasjon i Sverige - men aner et håp: - Vil drastisk endre utviklingen av antall dødsfall

Svenskene har fortsatt høye dødstall.

Se video direkte: Anders Tegnell med siste oppdatering om koronasituasjonen i Sverige.

Over 10.000 dødsfall

Like før helgen opplyste svenskene at det var 138 koronarelaterte dødsfall fra torsdag til fredag, og det ble også meldt om 4.703 smittetilfeller på ett døgn. Tallene i Sverige er dermed skyhøye, sammenlignet med tallene her hjemme. De siste tallene viser at 523.486 personer har fått påvist koronasmitte, og 10.323 personer har dødd etter å ha fått sykdommen covid-19.

Svenskene begynner imidlertid å ane et lite lys i enden av tunnelen, siden de har kommet i gang med vaksineringen. Tegnell sa nylig at Sverige står overfor et vendepunkt, dersom de får vaksinert de som bor på sykehjem.

- Hvis vi når dem i løpet av de neste ukene, noe jeg tror vi kan, vil det drastisk endre utviklingen av antall dødsfall allerede innen en måned, sa statsepidemiologen.

Kongen med bønn til folket

Én annen som også aner et glimt av håp, er den svenske kongen som forrige fredag fikk sin første dose av koronavaksinen.

- Den store vaksineringen mot covid-19 er nå i gang rundt om i vårt land. Det er mitt håp at alle som har mulighet til å vaksinere seg de neste månedene, velger å gjøre det, så vi sammen og så fort som mulig kan komme gjennom denne vanskelige tiden, sa kong Carl Gustaf.

Kapasiteten i det svenske helsevesenet er på bristepunktet flere steder:

