Kronprins Haakon fløy rutefly til Davos

Verdenseliten var i forrige uke samlet til den årlige økonomikonferansen i den sveitsiske byen Davos. Klimatrusselen sto høyt på agendaen under Verdens økonomiske forum (WEF), hvilket står i kontrast til at en stor andel av deltagerne fløy privatfly til konferansen.

Air Charter Service (ACS) har anslått at det ville lande 1500 privatfly i Davos under det tre dager lange toppmøtet. Dette er et rekordår på antall privatfly som anvendes til Davos-konferansen.

Norges tronarving, kronprins Haakon, var én av deltagerne på Davos-konferansen. Slottet opplyser at kronprinsen valgte rutefly til Sveits.

- Kongefamilien reiser som hovedregel alltid med rutefly, sier kommunikasjonssjef ved Slottet, Guri Varpe, til Nettavisen.

Privatfly-bruken til kongefamilien

Kongefamiliens medlemmer benytter seg ytterst sjelden av privatfly. De fem siste årene har kongefamilien flydd privatfly kun to ganger. Sist gang var da dronning Sonja og Danmarks dronning Margrete var på offisielt oppdrag i Rosendal i Hordaland i 2015, og tok privatfly fra Bergen til Stockholm for å rekke bryllupet til prins Carl Philip av Sverige.

Den andre gangen kongefamilien anvendte privatfly i tidsperioden 2013 til 2018, var da kong Harald var i Kristiansund i 2013 og skulle rekke et Statsråd på Slottet.

- Fordi kongen skulle holde Statsråd den påfølgende dag, og det ikke gikk rutefly til Oslo den kvelden, var det ingen annen løsning enn å fly i privatfly hjem fra fylkesturen, skriver Varpe i en e-post til Nettavisen.

- I forbindelse med statsbesøk og offisielle reiser til utlandet, hender det at Utenriksdepartementet benytter seg av chartret fly til hele delegasjonen, inkludert kongefamilien, statsråder og pressen, legger hun til.

Den norske kongefamilien har tradisjon for å vise moderasjon innen valg av transport. Kong Olav skapte store overskrifter da han valgte å ta trikken til Holmenkollen under oljekrisen i 1973, framfor å hive skiene i Cadillac-en sin og kjøre opp til Frognerseteren.

Kronprins Haakon og kronprins Mette-Marit avbildet idet de ankommer Tallinn flyplass med rutefly i april i fjor. Kronprinsparet og kongefamilien for øvrig bruker ytterst sjelden privatfly på sine reiser.

- Ber folk ta miljøgrep, men flyr privatfly selv

Privatflybruket til de ultrarike har fått bred dekning i mediene den siste tiden. Det har blant annet vært fokus på at «klimamoralister» ikke nødvendigvis har så plettfritt klimaregnskap å vise til selv.

Tesla-sjef Elon Musk oppfordrer folk til droppe biler som går på fossilt brennstoff, og heller erstatte dem med el-biler av hensyn til miljøet. Selv flyr han enorme avstander med privatfly, viser en gjennomgang utført av The Washington Post.

Britiske medier har også gått hardt ut mot EAT-grunnlegger Gunnhild Stordalen som nylig manet folk til å spise mindre kjøtt av hensyn til miljøet, mens hun selv farter rundt i verden i eget privatfly.

Dagbladet har gjort en gjennomgang som viser at Stordalen flyr 19 ganger mer enn gjennomsnittsnordmannen. Det framgår imidlertid ikke i artikkelen hvor stor andel som flys med privatfly.

Roser kronprinsens engasjement

Kronprins Haakon får ros av Norges mest kjente miljøforkjemper.

- Jeg opplever kronprinsen som veldig engasjert. Kronprinsen har blant annet vært engasjert i et miljøprosjekt i Jordan, som han var på åpningen av. Da tok vi vanlig rutefly. En av de tingene vi gjør i Jordan, er å finne nye måter til å produsere biomasse på i ørkenen ved hjelp av saltvann, sier Bellona-leder Frederic Hauge til Nettavisen.

Hauge viser til da kronprins Haakon åpnet det nyeste drivhuset til stiftelsen Sahara Forest Project (SFP) sitt anlegg i Jordan i 2017. SFP ble startet av Bellona sammen med partnerselskaper i 2009.

- Vi har satt pris på hans engasjement, sier Hauge.