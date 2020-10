Kronprinsens trontale-debut: – Vi skal ta hverdagen tilbake

Historiske bilder fra Stortinget.

– Koronakrisen har vist Norge på sitt aller beste, sa kronprinsen da han for første gang leste opp trontalen. Regjeringen er klar til å ta hverdagen tilbake.

Det kom fram da kronprins Haakon for første gang leste opp trontalen i Stortinget fredag formiddag.

– I perioden vi nå går inn i, er regjeringens mål at vi skal ta hverdagen tilbake, sa kronprinsen.

Se video øverst – Kronprinsens første trontale.

Den årlige talen er skrevet av regjeringen og markerer starten på et nytt stortingsår. Hvert av de siste 30 årene er det kong Harald som har lest talen i en høytidelig seremoni, men i år måtte kronprins Haakon steppe inn på grunn av farens sykmelding.

– I et halvt år har koronaviruset preget vår hverdag. Viruset har tatt liv. Stengt arbeidsplasser. Og begrenset vår frihet, sa kronprinsen til Stortinget.

Spesiell stemning

Stortingssalen var også preget av viruset, med pleksiglass mellom plassene til de 169 representantene og langt færre folk til stede. Vanligvis er bygningen proppfull under den høytidelige åpningen, men i år får kun de øverste statsmakter – kongehusets representanter, landets 169 stortingsrepresentanter, regjeringen og Høyesterett – være til stede i salen.

– I en svært krevende tid har vi sett Norge på sitt aller beste. Sammen har vi oppnådd mye. Sammen skal vi holde ut. Helt til vi har fått vår hverdag tilbake, lød det i årets trontale, som naturlig nok var preget av korona.

Kronprins Haakon og Erna Solberg ved åpningen av Stortinget fredag. Foto: Ole Berg-rusten (NTB)

Les også: Kong Harald skrevet ut av sykehuset

Regjeringen sier at den håper en vaksine kan være godkjent rundt årsskiftet, og at helsetjenesten gradvis kan vaksinere en økende andel av befolkningen.

– Håpet er at vi igjen kan få leve livet slik vi selv ønsker.

– For høy arbeidsledighet

Det rettes en stor takk til alle som bidrar i dugnaden mot viruset, og regjeringen lover i tiden framover fullt trøkk for å få alle som har mistet jobben tilbake i arbeid.

– Høy sysselsetting er den viktigste forutsetningen for det norske velferdssamfunnet, sa kronprinsen.

Regjeringen varsler nye initiativ for å bringe Norge trygt ut av koronakrisen.

– Satsingen på kompetanse skal styrkes. Noen av jobbene som ble borte, vil ikke komme tilbake. Arbeidstakere må tilbys nye utdanningsmuligheter slik at de blir kvalifisert for de nye jobbene som blir skapt, sa kronprinsen.

Les også: Dronning Sonja om kongen: – Han er snart igjen på bena

I talen understreker regjeringen at mange som mistet jobben da de hardeste koronatiltakene ble satt inn, nå er tilbake i arbeid.

– Men arbeidsledigheten er fortsatt for høy. Fortsatt føler mange på usikkerhet om hva fremtiden vil bringe. Om det igjen vil være bruk for dem i det norske arbeidslivet. Regjeringen vil følge tett de næringer som rammes hardest. Det må unngås at ellers lønnsomme jobber går tapt, heter det i talen.

(©NTB)