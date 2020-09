Kulturbygg lyste opp i rødt i koronamarkering

Kulturorganisasjoner mener det brenner et rødt lys for Kultur-Norge på grunn av koronarestriksjoner. Derfor ble kjente bygninger farget i rødt onsdag.

Over 100 kulturbygg og monumenter rundt om i hele landet ble farget røde onsdag kveld. Det ble gjort etter at det tidligere på dagen ble avholdt en markering foran Stortinget i Oslo.

Kultur-Norge aksjonerer med å lyssette Nationaltheatret med et rødt lys for å varsle om at det brenner et rødt farelys for kultur- og eventbransjen på grunn av koronarestriksjoner. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Da mørket hadde senket seg ble bygninger som Operaen, Nationaltheatret, Deichman bibliotek og Munch-museet i Oslo farget rødt. Det samme ble andre kulturbygninger og klubbscener i byer og bygder.

Blant annet er Grieghallen i Bergen, Folken Scene i Stavanger, og Samfunnet i Trondheim noen av mange kulturbygg som har lyst rødt.

Lysene ble tent som et faresignal for å varsle om at kultur- og eventbransjen trenger hjelp for å klare seg gjennom tiden med koronarestriksjoner

– Det er rødt farenivå, erklærte styreleder i GramArt, Ivar S. Peersen foran Stortinget tidligere onsdag. Han siktet til at regjeringen ønsker å avvikle kompensasjonsordningen for bransjens selvstendig næringsdrivende fra 1. november.

Lysdesigneren Magnus Boyd, som tok initiativet til aksjonen, påpeker at 75 prosent av Norges lyd- og lysteknikere er selvstendig næringsdrivende, og vil miste «omtrent all inntekt» om kompensasjonsordningen avvikles.

Kultur-Norge aksjonerer med å lyssette Deichman bibliotek, Operaen og Munchmuseet Lambda med et rødt lys for å varsle om at det brenner et rødt farelys for kultur- og eventbransjen på grunn av koronarestriksjoner. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

