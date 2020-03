Kulturlivet ber publikum la være å kreve tilbake penger for avlyste arrangementer

Avlyste arrangementer preger norsk kulturliv. Magasinet Altså har startet en kampanje hvor de oppfordrer publikum til ikke å kreve pengene tilbake.

Fotballkamper, konserter, gudstjenester og andre arrangementer over hele landet er avlyst på grunn av koronaviruset. Det rammet kulturaktørene hardt og nå oppfordres publikum til å ikke kreve tilbake pengene.

– Dette handler om hva vi alle kan gjøre for å holde hjulene i gang, sier sjefredaktør Ida Eliassen-Coker i magasinet Altså til Aftenposten.

Magasinet står bak emneknaggen #ingenrefusjon i sosiale medier, og tusenvis av nordmenn har delt det opprinnelige innlegget.

– Det virker som om mange har tenkt det samme som oss. Når du først har betalt for et arrangement, har du sannsynligvis råd til å tape de pengene. Vi sier ikke at alle skal gjøre det, for eksempel hvis man har dårlig råd, men hvis du kan – tenk på det, sier sjefredaktøren.

Følg utviklingen av koronaepidemien i Nettavisens livestudio.

Mange artister og kunstnere har delt sin bekymring over fremtidig inntekt, blant dem musikeren Marie Sahba, som kort tid etter at regjeringen forbød kultur- og idrettsarrangementer, opplevde en rekke avlysninger.

– Hele vår inntekt forsvant på bare noen timer. Samboeren min skulle på turné neste uke, og jeg skulle spille på Oslos utesteder, som jeg gjør hver helg. Vi blir oppfordret til å tenke kreativt og finne løsninger som å strømme på nett, men med begrenset utstyr ser jeg ikke hvordan det kan bli bra. Vi lever jo av å samle mennesker, sier hun.

Italienere synger fra balkongen

Selv om kulturarrangementer er avlyst har koronakrisen sine egne kulturelle opplevelser å by på. Italienere som kjeder seg der de sitter i karantene, har begynt å synge i kor fra sine balkonger for å bryte kjedsomheten.

Videoer av syngende italienere på balkonger langs smale bygater har begynt å gå viralt på sosiale medier. Et slikt opptak fra byen Siena i Toscana er sett av 600.000 på Twitter.

Den italienske sangeren Andrea Sannino postet en samling opptak på Instagram av folk som synger hans sang Abbracciame fra vinduene sine i Napoli.

En annen video, trolig fra Torino, viser folk som prøver å synge og danse La Macarena på sine balkonger i en boligblokk.

(©NTB)