Kulturprofil grillet om yngre kjærester, seksualliv og dopbruk

Mannen ble også spurt om påstander om at han skal være «ekkel», og angivelig ha klådd på unge jenter. - Jeg kjenner meg ikke igjen, parerte kulturprofilen.

OSLO TINGRETT (Nettavisen): Kulturprofilen som i Oslo er anklaget for overgrep mot ni kvinner fikk flere spørsmål om betydelig yngre eks-kjærester og åpne forhold han har hatt da han forklarte seg i retten fredag.

Tidligere i uken forklarte én av de fornærmede kvinnene i saken at hun var blitt advart om kulturprofilen var glad i yngre jenter og at han klådde på dem, og at han var ekkel. Det er kommet frem i retten at mannen i stor grad har hatt flere yngre kvinner i sin vennekrets.

Statsadvokat Trude Antonsen grillet den tiltalte mannen om dette.

Yngre ofre

- Kan du si noe generelt om vennekretsen din?

- Jeg har jobbet mye og vært dårlig til å opprettholde vennskap som kanskje er vanlig. Vennekretsen min har i stor grad vært personer tilknyttet de prosjektene jeg har jobbet med, sa kulturprofilen i retten.

Flere av dem han knyttet til seg i jobbene har vært yngre kvinner, men det har også vært mannlige ansatte. Han anslo selv at kjønnsbalansen i den ene redaksjonen var 50/50.

Mannen i 50-årene har siden 1990-tallet hatt flere ledende stillinger i mediebransjen og kulturlivet i Oslo og andre steder i landet. Ofrene i saken er gjennomgående betydelig yngre enn tiltalte. Enkelte av dem har også jobbet for ham.

- Mine venner og kollegaer har stort sett vært mellom 20 og 40 år. Noen har vært over 40, og noen under 20, men dette er unntakene, svarte mannen på spørsmål om alderen på dem han jobbet med.

Da kulturprofilen var i avhør hos politiet forklarte han at vennekretsen han stort sett var yngre personer. I retten sa han at definisjonen på «yngre personer» var under 20 år.

Statsadvokat Trude Antonsen grillet kulturprofilen i retten. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

- Hva er grunnen til at det stort sett har vært yngre? spurte Antonsen.

- Det har vært studenter eller arbeidsledige, eller personer som ikke er etablert og har tid å bruke på idealistiske prosjekter. Jeg må legge til at når man lager TT (navn på en festival, red. ann.) og målgruppen er 16-30 år, eller kanskje 35, er det en fordel at jeg har venner som skjønner hva folk foretrekker musikalsk og innholdsmessig, sa kulturprofilen.

- Jeg har også venner på egen alder, la han til, og trakk frem et konkret eksempel.

Antonsen gir følgende begrunnelse for hvorfor det er mange spørsmål om aldersforskjell:

- Det går på forholdet mellom tiltalte og de fornærmede. Derfor er det viktig, også med tanke på andre fornærmede i saken. Det har en betydning for helheten, sier Antonsen til Nettavisen.

Alder og maktbalanse i relasjonene kan ha noe å si for en eventuell påstand om straff fra påtalemyndigheten.

- Alder har noe å si, etter vår oppfatning, med tanke på hvilket miljø dette dreier seg om. Men han er ikke tiltalt for å ha utnyttet sin posisjon eller stilling, presiserer statsadvokaten.

Betydelig yngre kjæreste

I retten måtte han også svare på spørsmål om alderen til to av hans eks-kjærester. De er 16 og 20 år yngre enn tiltalte.

- Jeg og NN (den ene eks-kjæresten, red. anm.) ble kjent høsten 2006, og møttes på utestedet Blå (i Oslo sentrum). Det var en one night stand som bare fortsatte. Vi var sammen i fire år, og det var hyggelig. Hun var 20 år da jeg traff henne, aldersforskjellen var 16 år.

- NN2 (den andre eks-kjæresten) var også 20 da vi møttes. De motforestillingene jeg kunne hatt ved å være sammen med noen som var så mye yngre var jeg ferdig med etter å ha vært sammen med NN. Aldersforskjellen mellom meg og NN2 var 20-21 år.

I retten forklarte kulturprofilen at han offisielt ble kjæreste med NN2 i desember 2011, og at forholdet varte til 2015. Det kom også frem at han ved ett tilfelle hadde en jevnaldrende kjæreste, rundt år 2000, da han var 30 år.

Den tiltalte mannen fikk også spørsmål om hans sexliv, og at han hadde hatt åpne forhold med de to yngre kjærestene.

- Ja, men ikke uten regler. Jeg hadde det ikke så veldig mye, men det hendte, og det var ofte avklart på forhånd. En regel var ikke å såre den andre parten, og være åpen om hvem man hadde truffet. Det måtte også være noen som ikke kunne sette forholdet i fare.

Innrømmet dopbruk

- Kan du si noe om fordelene med å ha åpne forhold? spurte statsadvokaten.

- Det høres ut som vi har vært notorisk utro med tillatelse, men dette er forhold hvor vi har vært inkluderende overfor andre venner. Vi har sett på det som noe menneskelig og naturlig.

Kulturprofilen fikk også spørsmål om påstandene fra den fornærmede kvinnen om at hun var blitt advart om ham, og at han var ekkel som klådde på småjenter.

- Det er enklere å si det etter 2015, etter at det ble sak mot meg. Jeg kjenner meg ikke igjen i at folk har brukt ordet ekkel om meg før denne saken.

De to første, av totalt 13 anmeldelser mot mannen, kom sensommeren 2015. Fire av sakene ble henlagt på bevisets stilling.

Han fortalte også at han hadde hørt at det kanskje var 1-2, av 200 personer i hans krets, som hadde reagert på hans omgang med yngre jenter.

Antonsen og politiadvokat Hilde Strand stilte også andre inngående spørsmål om kulturprofilens seksualliv.

- Det er spørsmål som selvfølgelig er ubehagelig å svare på, men vi mener det har betydning med tanke på informasjon som har fremkommet fra den første fornærmede i saken. Og det er noe med å plassere settingen og miljøet man er i, sier Antonsen til Nettavisen.

I retten forklarte kulturprofilen også åpent om sitt forhold til narkotika, og en omfattende bruk i tilknytning til fest og nachspiel. Deriblant innrømmet han å ha gitt MDMA til en jente i 2011, som den gangen var 15 år.

Elisabeth Myhre forsvarer den tiltalte mannen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Mannen er også tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med henne før hun fylte 16 år. Dette er den seksuelle lavalderen i Norge.

- I hvilken grad har du hatt bevissthet med tanke på egen bruk av MDMA (partydop, red. anm.)?

- Jeg har vært bevisst på det i den forstand at jeg ikke har hatt mange betenkeligheter med å dele med de som har erfaring med dette fra før.

Mannen innrømmet også at han hadde kontakter han kjøpte narkotika fra, og at han i festsammenheng hadde brukt kokain og MDMA/ecstasy flere ganger.

Det ble opprinnelig tatt ut tiltale for bruk og besittelse av MDMA ved flere anledninger, men dette er nå henlagt på grunn av foreldelsesfristen.

Statsadvokaten har innrømmet at hun tok ut tiltalen for narkobruk ved en feil.

- Mye rus, festing og alkohol

Statsadvokat Antonsen fortalte at mannen i avhør med politiet har forklart seg om konspirasjonsteorier og sammensvergelser fra alle kvinnene som har anmeldt ham for overgrepene, i sitt innledende foredrag, da hun kort gjorde rede for saken den første dagen i retten.

- Han har lansert ulike motiver for at de fornærmede har forklart seg som de gjør. Det går på sjalusi, hevn, mobbekampanjer, massiv ryktespredning i miljøet, at de fornærmede er påvirket av hverandre, dels er påvirket av media, dels er påvirket av metoo-kampanjen og at de har falske minner.

- Han mener de har redefinert ham fra å være en god venn til å være en overgriper.

- Dette har vært et miljø med mye festing, rus, alkohol og narkotika. Særlig MDMA (partydop, red. anm.). Det er ikke uenighet om at det har vært en seksualisert stemning og seksuell omgang. Både frivillig og de forholdene som kommer frem av tiltalen, sa Antonsen.

Dette hotellet, Comfort Hotel Xpress i Oslo sentrum, er ifølge politiet ett av flere åsteder i voldtektssaken mot kulturprofilen. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Under rettssaken fredag ble kulturprofilen også spurt om hans posisjon og anseelse i kultur- og utelivsmiljøet han var del av i Oslo, av statsadvokaten. Han har ikke kjent seg igjen i benevnelsen «kulturtopp», som han ble kalt i media da saken sprakk høsten 2017.

- De som hadde jobbet med meg ga uttrykk for at jeg var flink. Spesielt fotografer var interessert i å levere bidrag til magasinet, men det er vanskelig å se seg selv utenfra. Hvis man ser på artikler i media, der det for eksempel presenteres de 50 mektigste personene i uteliv- og musikkbransjen, så er jeg ikke der, sa han.

- Jeg kjenner meg ikke igjen i «kulturtopp». Det virker som en person med makt i et hierarki. Men «kulturprofil» kan jeg kjenne meg igjen i, sa mannen.

- Kan du kjenne deg igjen i benevnelse «utelivsprofil»? spurte statsadvokaten.

- Det er et forferdelig ord. Det høres ut som en som bare går på byen. Jeg er en person som har jobbet, svarte den tiltalte.