Kulturprofil sjokkert over påstand fra kvinne om sovevoldtekt

- Jeg spurte henne hvorfor hun ikke hadde sagt noe før, sa mannen i retten.

OSLO TINGRETT (Nettavisen): En kvinne i 20-årene forklarte i retten at kulturprofilen, som er anklaget for flere sovevoldtekter, ble konfrontert om anklagene på et utested sommeren 2016.

På dette tidspunktet hadde tre kvinner anmeldt ham for voldtekter.

Mannen i 50-årene har hele tiden nektet straffskyld for alle anklagene.

Under konfrontasjonen var det en annen mann som ville ha svar på om ryktene om overgrepene stemte. Mannen skal ha vært aggressiv overfor kulturprofilen, hvor også den fornærmede kvinnen i 20-årene var.

- Jeg ble sjokkert

På et tidspunkt spurte kulturprofilen kvinnen om han noen gang hadde gjort noe som overskred hennes grenser.

- Hun sa at det var en gang som ikke var helt innenfor, og at hun praktisk talt hadde våknet av at jeg hadde forgrepet meg på henne. Jeg ble sjokkert. Jeg spurte henne om hvorfor hun ikke hadde spurt meg om det påståtte overgepet før. Da svarte kvinnen at hun ikke hadde tenkt på det, eller at det ikke hadde vært noe problem, sa kulturprofilen.

Kulturprofilen er blant annet anklaget for sovevoldtekt av kvinnen, som hun mener skal ha skjedd våren 2012 eller 2013. Mannens versjon av det som skjedde etter det aktuelle nachspielet er en helt annen.

- Jeg, XX (den fornærmede kvinnen, red. anm.) og YY (en mannlig venn, red. anm.) la oss inn i sengen på mitt soverom etter nachspielet. Så ble det en slags gruppesex. YY hadde først sex med XX, etter det snudde hun seg mot meg og jeg oppfattet det som en invitasjon til å ha sex, sa kulturprofilen.

Politiet mener at dette er ett av åstedene i saken mot kulturprofilen. En påstått sovevoldtekt skal ha skjedd i august 2013 i forbindelse med nachspiel. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

- Kjenner meg ikke igjen

Mannen forklarte videre at den seksuelle omgangen var frivillige, og endte rolig.

- Det føltes kanskje ikke så nødvendig for noen av oss å ha samleie, så vi sluttet. Det føltes ikke naturlig at vi skulle fortsette.

- Jeg kjenner meg ikke igjen i hennes forklaring om at hun skal ha dyttet meg bort, eller at hun skal ha sagt nei.

Begge er enige om at det ikke var noen andre i leiligheten til kulturprofilen da de våknet og stod opp dagen etter.

I retten fortalte mannen også om en svært tung tid etter at de første anmeldelsene mot ham kom sensommeren 2015. Ryktene begynte å gå raskt i miljøet han var del av, spesielt siden de to første som anmeldte ham sendte ut SMS-er til andre venninner med oppfordringer om å anmelde dersom de mente seg utsatt for overgrep.

- Jeg har det mye bedre nå, men i starten av saken tenkte jeg det var best ikke å leve. Jeg syntes synd på familien min, og jeg tenkte at hvis jeg døde kunne ingen skrive om saken, eller gjøre noe med det, sa mannen svært preget og gråtkvalt.

- Men dette var på et tidlig tidspunkt. Da jeg fikk advokat, og etter hvert innsyn i sakspapirene, tenkte jeg at dette går det er det faktisk mulig å jobbe med. Anklagene er ikke riktige. Nå var det bare å stålsette seg.

I løpet av 2016 leverte tre kvinner anmeldelse mot mannen. Én av dem er kvinnen i 20-årene som forklarte seg tirsdag og onsdag. I 2017 ble det levert ytterligere syv anmeldelser, før den siste anmeldelsen ble levert tidlig i 2018.

I noen av sakene opprettet politiet selv anmeldelser i sakene, etter vitneavhør.

- Misforståelser

Til sammen 13 personer har anklaget mannen for overgrep, men politiet har henlagt fire av sakene.

- Det er lite som er så sterkt som å si at noen er en voldtektsmann i vår tid. Det er noe folk snakker om, sa kulturprofilen gråtkvalt.

Forrige uke kom det frem at en av de fornærmede kvinnene inviterte kulturprofilen på middag kort tid etter en påstått voldtekt under en musikkfestival.

I retten fortalte den tiltalte også kort om muligheter for at noen av de fornærmede kan huske ting feil, og at voldtektsanklagene handler om misforståelser. Det han hadde forklart om samme tema i avhør ble også lest opp av politiadvokat Hilde Strand:

«Avhører legger til at det er vanskelig å forstå at det skal ha vært en misforståelse slik mistenkte har sagt. Han blir bedt om å forklare hvordan det kan ha seg. Mistenkte forklarer at han kommer til å måtte anmelde dem for falsk forklaring på et tidspunkt, men tror at det de har sagt i avhør er basert på misforståelse. At NN (navnet på én av anklagerne, red. anm.) har trodd at det var et overgrep og at de andre har snakket med hverandre, så minnene har blitt slik. Alt har startet med AA og BB (de to første kvinnene som leverte anmeldelse, red. anm.)»

Kulturprofilen forklarte også at han hadde lest mye om vitnepsykologi fordi han hadde behov for å forstå hva som foregikk i livet hans, med referanse til at de som har anmeldt ham kan ha blitt påvirket av hverandres historier, selv om dette ikke nødvendigvis har vært bevisst.