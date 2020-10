Kulturprofiler krangler etter Ari: - Du var ikke Aris venn

Forfatter Vidar Kvalshaug (50) får kraftig kritikk for å misbruke Ari Behn til å selge bøker.

Det er forlegger og bokbransje-profil Frode Saugestad som mener at forfatter Vidar Kvalshaug ikke snakker sant, når han hevder at han hadde et nært vennskap til Ari Behn.

Kvalshaug er aktuell med boka "Ari - bohemen og bøkene". Kvalshaug skrev også minneord om Ari Behn: Myten er en ensom jeger etter Ari Behns død i julen 2019.

- Som forfatter så legger du, Kvalshaug, til grunn et premiss om at nettopp han kunne skrive denne boka fordi dere var venner. Jeg får bare en flau smak i munnen. Snakk om frekkhetens nådegave, skriver Frode Saugestad i en kronikk i VG.

- Nei Vidar, du var ikke Aris venn. Og det vet du bedre enn noen andre, skriver han.

Saugestad var en god venn av Ari Behn, og hjalp ham i den vonde tiden før Behn valgte å ta sitt eget liv. I høst arrangerte Saugestad en Ari-festival på Deichman Bjørvika.

Ordene på Theatercafeen

Forleggeren forteller om en hendelse på Theatercafeen for seks, sju, åtte år siden der Vidar Kvalshaug sa noe til Ari Behn som ikke falt i god jord. Saugestad skriver at Behn etter dette valgte å ikke ha kontakt med Kvalshaug.

- Så var vel de ordene det siste du fikk sagt til ham, skriver Saugestad som altså mener at Kvalshaug ikke hadde snakket med Ari siden ordene i Theatercafeen.

Hvilke ord det var, sier ikke Saugestad noe om.

- Hva er det du tenker på når du legger ut bilde av Aris gravstedet på Instagram og skriver «Hilse på, småprate litt.»? Og avslutte med «Boka kommer neste uke.» Var det noen han ikke ville hilse på eller småprate med så var det deg! skriver Saugestad.

Svaret

Vidar Kvalshaug har valgt å svare på kritikken, ved å skrive sin egen kronikk i VG. Der skriver han blant annet:

- Frode Saugestad laget en fin Ari-festival i september, om forfatteren og bøkene hans. Det er det samme min bok gjør. Så hva om vi i dette underlige året slo kreftene sammen for å formidle Ari Behns forfatterskap, i stedet for å yppe til krangel om hvem som kjente mannen bak bøkene best?

Kvalshaug forklarer at Behn hadde mange venner gjennom livet, og at han var en del av kretsen fra 1998 og i ti år fremover. Han sier ikke noe om hvorfor vennskapet tok slutt, men skriver:

- Via en forside i VG 27. juni, fikk jeg vite at Frode Saugestad var tilstede i de par siste.

Kvalshaug sier det var naturlig å kommunisere at Behn og han hadde vært venner, da boken ble lansert.

- At vi hadde vært venner, var er selvsagt en del av forlagets kommunikasjon rundt boka. Det var også en nødvendig åpenhet. Å underslå at vi var venner i de viktige årene, ville være å gjøre boka en bjørnetjeneste: Det kunne forledet noen til å tro at det var en uhildet litteraturkritiker som hadde laget en bok om denne forfatteren, skriver Kvalshaug.