Kun 12 prosent av nordmenn mener grensene bør åpnes

Myndighetene besluttet fredag å åpne grensene til Europa, men flere nordmenn er stadig mer skeptiske til å få utenlandske turister på besøk til Norge.

Ferske tall fra Opinion viser at kun 12 prosent av de spurte som synes at grensene bør åpnes opp for utenlandske turister.

Tallene er hentet fra juli og har falt tre prosent siden junimålingen på 15 prosent.

I tillegg sier 85 prosent at de antar at sommerfeieren kun blir lagt til Norge i år. Tallene har vært svært stabile også de siste dagene.

– Å åpne grensene har ikke vært et folkekrav. Tvert imot. Nå som beslutningen er fattet, blir spørsmålet om hvordan nordmenn stiller seg til dette fremover og om ferieplaner endres, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Uvisst rundt økt risiko for smitte

FHI sa på fredagens pressekonferanse at åpning av grenser medfører økt risiko for import og spredning av smitte.

Likevel sa det europeiske smittevernbyrået (ECDC) nylig at åpning av grenser i Europa så langt har gitt «ubetydelig» importsmitte.

– Nordmenn er glad i utenlandsreiser, og dagens beslutning vil selvsagt medføre mer utenlandsreiser. Samtidig er ferien i full gang for mange, og nordmenn ønsker å unngå å utsette seg selv og andre for fare og nye runder med nedstengninger, sier Clausen.

Utfordrende å følge koronareglene

Videre synes en av fire at det er vanskelig å vite om de til enhver tid følger retningslinjer.

– Myndighetene sier at nordmenn må sette seg grundig inn i de retningslinjene som gjelder i de landene de er i. Tatt i betraktning at mange synes det er vanskelig nok å forstå og følge norske retningslinjer, taler dette for at det ikke blir lett å følge andre lands regler heller, sier Clausen.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt over 2.000 nordmenn om de synes at det nå bør åpnes opp for at flere utenlandske turister skal kunne besøke Norge. I tillegg er 8.000 nordmenn spurt om de antar at sommerferien kun blir i Norge i år.

