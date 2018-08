Kun én av 495 unge har fått opphold av beskyttelsesgrunner

I fjor raste debatten om oktoberbarna på Stortinget, og oppsosisjonen tvang Sylvi Listhaug til omkamp. En gjennomgang Fædrelandsvennen har gjort, viser at vedtaket så langt har ført til at kun én person har fått opphold som kan bli permanent.

Det ble fremstilt som et sviende nederlag for daværende justisminister

Sylvi Listhaug da et flertall på Stortinget før jul tvang gjennom

et vedtak om omkamp for sakene til de såkalte «oktoberbarna».

Arbeiderpartiets daværende nestleder Trond Giske regnet med at vedtaket ville føre til at mange av ungdommene fikk permanent opphold.

Les også: Sylvi Listhaugs jackpot

Så langt har bare én av ungdommene fått omgjort vedtaket til en oppholdstillatelse av beskyttelsesgrunner, som kan bli permanent, skriver Fædrelandsvennen.

Nesten 500 ungdommer forsøkte å bruke muligheten til å få saken sin gjenopptatt. De fleste var fra Afghanistan, en del fra Syria, Eritrea og Etiopia, viser tall fra UDIs statistikkenhet.

De fleste sakene ble avvist uten realitetsvurdering, skriver Fædrelandsvennen.

