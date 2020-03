Kun én helseregion rustet opp et ekstra beredskapslager for coronaviruset

Det er store forskjeller i hvordan helseregionene har forberedt seg på coronaviruset. Bare Helse sør-øst besluttet å bestille ekstra utstyr i slutten av januar.

Det skriver Aftenposten, som har vært i kontakt med de fire regionale helseforetakene.

Bare Helse sør-øst, som dekker Østlandet og Sørlandet, besluttet å ruste opp et ekstra beredskapslager med utstyr i slutten av januar. De opplyser til avisen at de har nok utstyr for tre-seks måneder, og at de har særskilt oppmerksomhet på åndedrettsvern (munnbind, journ.anm.) og beskyttelsesbriller.

Helse Midt-Norge og Helse vest har ikke gjort noen ekstra bestillinger av utstyr.

– Vi forholder oss til informasjon og koordinering fra Helsedirektoratet. Og helt fra utbruddet startet i Kina, har vi fulgt anmodningen fra WHO internasjonalt og Helse- og omsorgsdepartementet nasjonalt om ikke å hamstre utstyr, skriver de to helseregionene i to identiske kommentarer til Aftenposten.

Helse nord skriver til avisen at de gjorde en vurdering av ventet utstyrsforbruk ved et utbrudd. I noen tilfeller har noen av de lokale helseforetakene «måttet supplere på enkelte områder», skriver de.

I tillegg til utstyrslagrene til de ulike sykehusene finnes det et sentralt lager.

Fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet sier til Aftenposten at helseregionene håndterer situasjonen ulikt, og at de har innhentet data ukentlig for hva de har av utstyr. Dersom noen går tomme for utstyr, er det mulighet for å omfordele det, sier Lie.