Kunstner ruller gigantisk koronaball i borgertog i Kristiansand

Kunstneren Erik Pirolt er i ferd med å rulle sitt gigantiske koronavirus fra Odderøya og inn mot Kristiansand sentrum.

Det gigantiske koronaviruset er selvsagt laget i rødt, hvitt og blått.

Prosjektet er støttet av Cultiva, skriver Fædrelandsvennen.

– Dette er nok mer av et folkelig innslag som ikke er like dypt gjennomtenkt og med like mange lag som det man viser på gallerier og utstillinger.

Kunstviruset er laget av glassfiber og polyester og har en diameter på 2,5 meter,

EGET BORGERTOG: Koronaballen fikk sitt eget tog på 17. mai. Foto: Tor Erik Schrøder (NTB scanpix)

