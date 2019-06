Kurdiske medier: Norsk UD på plass i Syria – forhandler om norske foreldreløse barn i al-Hol-leiren

En delegasjon fra Utenriksdepartementet er på pass i Syria og forhandler om å få ut fem foreldreløse barn, ifølge kurdiske medier.

Norske representanter er på plass i Syria for å forhandle om å hente hjem fem foreldreløse barn av norske IS-kvinner, melder NRK ifølge det kurdiske nyhetsnettstedet Rudaw.

VG får bekreftet norske myndigheters tilstedeværelse i Syria fra flere uavhengige kilder og får opplyst at en norsk delegasjon med diplomater søndag holdt et lukket møte med de kurdiske selvstyremyndighetene i regionen, der temaet har vært «den humanitære situasjonen».

Også nyhetsnettstedet ANHA bekrefter at en norsk delegasjon er på plass, melder NTB. De siterer en norsk tjenestemann fra UD. Ifølge dem har delegasjonen hatt møter med kurdiske selvstyremyndigheter i provinsen Ain Issa. I etterkant ble det avholdt en pressekonferanse.

Under møtet skal representanten for norsk UD ha gitt rosende omtale av de kurdiske selvstyremyndighetene, og han siteres på at Norge håper på et godt samarbeid rundt humanitære spørsmål.

Løslater flere

Søndag ble det kjent at kurdiske myndigheter planlegger å løslate 800 syriske kvinner og barn fra al-Hol-leiren i Syria og overlate dem til familiene.

Al-Hol-Leiren huser nærmere 74.000 krigsflyktninger, blant dem tidligere IS-krigere og deres ektefeller og barn.

Over 30.000 av dem som befinner seg i leiren er syrere, og de første som løslates vil bli overlevert til familiemedlemmer, opplyser en talsmann for kurdiske myndigheter.

Det er første gang en større gruppe løslates fra al-Hol-leiren, men det ventes at ytterligere en gruppe vil bli satt fri i forbindelse med feiringen av id al-Fitr, som markerer slutten på fastemåneden ramadan.

Norsk strid

PST anslår at det befinner seg rundt 40 norske barn i Syria, og minst fem av disse er foreldreløse og befinner seg i al-Hol-leiren.

Statsminister Erna Solberg (H) har åpnet for å hente hjem de foreldreløse norske barna, men det er strid i regjeringen om hva som bør skje med de øvrige barna og deres IS-foreldre.

Venstre mener alle de norske barna, ikke bare de foreldreløse bør hentes hjem. KrF vil også hente hjem barnas mødre, mens Frp krever DNA-testing av barna og mener at Norge «ikke under noen omstendigheter» må medvirke til at IS-krigere og deres kvinner kommer hjem.

