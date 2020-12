Kurs: Oppretthold engasjementet i fremtidens arbeidsliv

Mange ledere melder om lavt engasjement og dårlig motivasjon etter korona gjorde sitt inntog. Hvordan skal vi navigere denne nye situasjonen?

- Ledere ringer meg hver dag, og forteller at engasjementet synker raskt i november og desember, sier kursholder og Hammer & Hanborg-konsulent Malcolm Larri.

Det er ingen tvil om at Covid-19 har endret selve fundamentet i arbeidslivet vårt. Uten et felles arbeidssted er lederskap mer enn noen gang basert på tillit og redusert kontroll, og behovet for selvvledelse er større enn noensinne.

- Jeg har snakket med ledere og medarbeidere om krisen helt siden mars. Alle virker mer slitne nå, og vi ser jo ikke noen klar ende på dette, sier ekspert på fremtidens arbeidsliv Trine Larsen.

- Men det jeg hører mer om nå er at lederne er mer slitne, og mange opplever en stor støtte fra teamet sitt. Det er ganske nytt.

Eksklusivt webinar om engasjement i arbeidslivet

Med introduksjon fra Trine Larsen og foredrag fra Malcolm Larri, er det nettopp arbeidsliv under nye forhold som er tema i webinaret Hammer & Hanborg og Nettavisen arrangerer førstkommende onsdag.

Vi kan ikke lenger vente på at alt skal gå over, da vi sannsynligvis aldri vil gå tilbake til arbeidslivet nøyaktig slik vi hadde det før korona. Men hvordan skal vi navigere de nye forholdene?

Nettopp dette ønsker Hammer & Hanborg og Nettavisen å belyse i kursserien Fremtidens arbeidsliv. Nå har du sjansen til å bli med på webinaret "Oppretthold engasjementet i fremtidens arbeidsliv", hvor coach og Hammer & Hanborg-konsulent Malcolm Larri deler sine beste tips for hvordan du kan navigere det nye arbeidslivet. Kurset avholdes onsdag den 9.desember kl 10:00, og varer en time.

For 269 kr kan du delta på det direktesendte kurset, hvor du får en rekke håndfaste tips om hvordan du kan tilpasse deg den endrede situasjonen, og skape ditt eget rammeverk for arbeidslivet slik det har blitt og kommer til å bli i tiden fremover. Til slutt i kurset vil det bli mulighet til å få svar på dine spørsmål. NB! Webinaret foregår på engelsk.

- We need to give people the tools to keep themselves engaged and motivated as well, sier Larri til Nettavisen. - The changes we are going through are too big for management to handle alone. We need empowered individuals who are sharing engagement peer to peer as well.

