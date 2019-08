Kvesser klørne: Bitter splid i bompengepartiet

Krangler for åpen scene - 19 dager før valget.

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) har vært den store overraskelsen i vår, med rekordmålinger - men ikke uten bråk internt.

FNB sentralt, med Frode Myrhol i spissen, og Oslo-laget er i åpen konflikt.

De krangler om penger, medlemsregistrering, vedtekter, kommunikasjon og strategi.

Knappe tre uker før valget, har uenighetene tilspisset seg så kraftig i hovedstaden, at FNB sentralt i helgen stiftet et nytt lokallag i Oslo - og nekter det eksisterende laget å bruke den velkjente røde logoen.

Det vil ikke Oslo-laget, som er ett av 16 lokallag, finne seg i.

«Krisemøte» tirsdag kveld

Etter et «krisemøte» på Bjerke tirsdag kveld, sier styreleder i lokallaget i Oslo, Jan Eriksen, til Nettavisen at:

- Vi forholder oss til de lover og regler som gjelder.

- Hva betyr det for denne saken?

- Vi har fått tillatelse fra Myrhol til å bruke logoen, så det forholder vi oss til.

- Men han sier det motsatte nå?

- Det stiller jeg meg helt uforstående til, svarer Eriksen.

Jan Eriksen er styreleder i lokallaget til FNB i Oslo. Foto: Privat

- Storm i et vannglass

- Hvor alvorlig opplever du denne situasjonen?

- Jeg mener dette er storm i et vannglass. Vi fokuserer på valgkampen og vil få gjennomslag for våre politiske saker. Jeg synes dette er unødvendig og forstyrrende, og det burde vært løst internt, mener han.



- Betyr det at det nå er to lokallag i Oslo?

- Vi har stiftet et lokallag på lovlig vis, så jeg forstår ikke helt hva Myrhol holder på med. Vi ønsker fortsatt dialog med Myrhol, uten noe mer drama, sier han.

Mekling førte ikke frem

Sentralstyret og lokallaget forsøkte å mekle fra 1. til 11. august - uten hell.

Det var forrige onsdag at partileder i FNB, Frode Myrhol, sa de hadde stiftet et nytt parti:

– For å følge opp lokale medlemmer, listekandidater og de som vil bli innvalgt i kommunestyret er det nå stiftet et nytt lokallag fullt integrert i partiets organisasjon, skrev Myrhol i en pressemelding.

Ord mot ord

Myrhol hevder striden med Oslo-laget skyldes at de registrerte medlemmer og tok inn kontingent via en egen nettside. Han nevner også at lokallaget opererer under et nytt domene og benytter FNBs logo i sin profilering.

– Dette er ikke godkjent av partiet, mener han.

- Det stiller jeg meg helt uforstående til, sier styreleder Jan Eriksen til Nettavisen tirsdag kveld.

Oslo-fløyen slår også tilbake mot Myrhol og mener han ikke kan kalle seg partileder så lenge partiet ikke har hatt noe landsmøte. Det skjer først i oktober.

Den røde logoen er gjenstand for steile fronter i FNB. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

- Har ikke samme fartstid

I en pressemelding lørdag sa styreleder Jan Eriksen at de vil bruke navn og partilogo videre, helt i tråd med bestemmelsene i Brønnøysundregistrene og Patentstyret.

«FNB er et nytt parti og det er mange som leter etter svakheter i vår virksomhet. Styret i FNB Oslo er selvfølgelig oppmerksom på at vi ikke har den fartstiden som mer etablerte partier har. Derfor har vi fra første dag vært opptatt av at vi skal være korrekte i vår kommunikasjon og aktivitet både i forhold til medlemmer, andre partiledd, presse og publikum. Vi følger gjeldende lover og regler nøye, og er selvsagt lojale overfor våre vedtekter. Uenigheten som er omtalt i pressen har med tolkning av vedtektene å gjøre. FNB har ikke hatt landsmøte ennå, men jeg føler meg trygg på at når det avholdes så vil vedtektene bli gjenstand for gjennomgang og revisjon som nødvendig. Enn så lenge følger vi vedtektene i FNB Oslo.»

