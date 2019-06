Kvinne (21) drept da hun ble angrepet av tre haier

Jordan Lindsey (21) døde etter at hun ble angrepet av tre haier.

Ifølge TV-stasjonen KTLA5 var 21-åringen, som kommer fra Torrance California, ute og snorklet med sin familie, da hun ble angrepet av tre haier nær Rose Island på Bahamas på onsdag.

- Jordan var 21 og var en fantastisk datter og person. Vi savner henne noe forferdelig allerede, sier faren, Michael Lindsey, i en uttalelse til ABC News.

Politiet opplyser at foreldrene ble vitne til hendelsen som fant sted rundt klokken 14 på ettermiddagen.

Foreldrene har fortalt politiet at de så flere haier komme mot datteren og at de prøvde å advare henne, men at hun ikke rakk å reagere i tide.

Her er Jordan Lindsey, helt i midten på bildet, samen med familien under turen på Bahamas. Helt til venstre ser vi foreldrene. Jordan hadde to brødre og to søstre. Bildet er frigitt med tillatelse fra familien. Foto: Lindsey-familien/ABC News

KTLA5 melder at 21-åringen ble bitt på armene, benene og baken, mens hennes høyre arm ble bitt rett av.

Etter hendelsen ble hun fraktet til Doctor's Hospital i Nassau, hvor hun ifølge CNN ble erklært død.

- Noen av dem som var i vannet samtidig, beskriver det som er forferdelig hendelse. Flere hoppet i vannet for å hjelpe henne, opplyser et vitne, Jace Holton, til KTLA5.

Det var ingen andre som ble angrepet av haiene og det er fortsatt uklart hvilken type hai som sto bak angrepet.

Familien til 21-åringen har nå startet en Gofundme-innsamling for å få fraktet henne hjem til California.

Jordan Lindsey ble drept da hun ble angrepet av haier. Nå har familien startet en Gofundme-innsamling for å få fraktet henne hjem til California. Foto: gofundme.com