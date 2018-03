Kvinne (21) fyllekjørte to ganger – blir fotgjenger i fire år

En 21 år gammel kvinne som er tatt for fyllekjøring to ganger, må nå holde seg unna bilkjøring i fire år.

(Telemarksavisa): Natt til søndag 18. september i 2016 ble hun stanset mens hun kjørte bil i Skien. En blodprøve tatt kort tid senere, viste at hun hadde 1,61 i alkoholpromille.

Førerkortet ble naturligvis også beslaglagt. Noen måneder senere, ei natt i mars i 2017, var hun ute og fyllekjørte igjen, denne gangen blant annet i Sauherad.

Her gikk det galt og hun endte i grøfta, hvor bilen fikk store skader. En blodprøve viste at hun hadde 2,28 i promille.

Dømt til å ta promilleprogram

Den nå 21 år gamle kvinnen ga en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Nedre Telemark tingrett. Tingrettsdommer Knut Kolloen har dømt kvinnen til 45 dagers betinga fengsel med ei prøvetid på to år, forutsatt at hun gjennomfører et såkalt promilleprogram. Hun er i tillegg idømt en bot på 7000 kroner og fradømt retten til å føre førerkortpliktig motorvogn for en periode på fire år.

Bøtesatsen for fyllekjøring er normalt bruttoinntekten for halvannen måned, men boten er satt lavere av hensyn til kvinnens dårlige økonomi. Retten mener videre at det er nødvendig at kvinnen holder seg unna kjøring i fire år.

– Et relativt alvorlig trafikkuhell

– Det fremgår av forskriftens paragraf 3–8 andre ledd at tapstida bør settes til fire år hvor det er to middels grove tilfeller av kjøring i påvirka tilstand som pådømmes samtidig. Siktede hadde høy påvirkningsgrad ved begge kjøringene, og den siste kjøringa resulterte i et relativt alvorlig trafikkuhell. Dette tillegges vekt i skjerpende retning ved fastsettelsen av tapstidas lengde. Tapstida settes undre henvisning til dette til fire år, heter det i dommen.

Når disse åra er gått, må kvinnen avlegge full ny førerprøve for å få lappen tilbake. Kvinnen sa i rettsmøtet at hun godtar dommen.

Les flere saker fra Telemarksavisa

Mest sett siste uken