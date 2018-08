Kvinne angrepet av ukjent gjerningsmann

Politiet i Drammen jakter en mann som skal ha angrepet en kvinne i en parkeringskjeller ved Strømsø torg lørdag morgen.

(Drammens Tidene): Det var like før halv ni lørdag morgen at en kvinne på vei til jobb oppdaget at det sto en mann ved siden av bilen hennes i parkeringskjelleren. Hun trodde først at han skulle parkere ved siden av henne, men så oppdaget hun at ruten bilen hennes var knust.

Da hun spurte vedkommende hva som foregikk, skal mannen ha tatt tak i kvinnen og sparket henne flere ganger, før han løp av gårde.

Hun ringte politiet, som raskt kom til stedet, men likevel for sent til å fakke gjerningsmannen.

Politiet jakter nå på denne personen i Drammen sentrum. Kvinnen har gitt følgende beskrivelse av ham:

Mann i tjueårene, høy, tynn og med hår til ørene. Han skal ha hatt på seg en fargerik sekk.

– Vi er på plass og leter etter i området, sier operasjonsleder Trond Egil Groth til Drammens Tidende.

Kvinnen som ble angrepet er fysisk uskadet. Hun er avhørt av politiet, og det det er gjort undersøkelser på åstedet. I tillegg til at ruta på bilen var knust, var den forsøkt tjuvkoblet.

– Det er klart det er skummelt å bli møtt på denne måten når man skal på jobb. Men fornærmede tas vare på, og det går etter forholdene bra med henne, sier politibetjent Camilla Carlsen til Drammens Tidende.

