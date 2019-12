Kvinne befølt av kunde på jobb – arbeidsgiver dømt

ARBEIDSGIVER DØMT: Den nå 22 år gamle kvinnen opplevde at kunder tok på henne på jobb, og sa ifra til både lege, arbeidsgiver og styreleder for bedriften hun jobbet i. Foto: Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Lagmannsretten opprettholder dommen fra tingretten og dømmer arbeidsgiver for å ha opptrådt kritikkverdig etter at kvinnen varslet at hun ble befølt av kunder.

Den nå 22 år gamle kvinnen opplevde at kunder tok på henne på jobb, og sa ifra til både lege, arbeidsgiver og styreleder for bedriften hun jobbet i. Siden den krenkende oppførselen fortsatte og hun ble langtidssykmeldt, endte hun med å saksøke to av kundene for seksuell trakassering. I tillegg ble arbeidsgiver saksøkt for kritikkverdig og mangelfull håndtering av situasjonen. Hun vant i tingretten i sommer fram mot arbeidsgiver og én av kundene, men motpartene anket. Nå har hun også vunnet fram i lagmannsretten, skriver Dagens Næringsliv. – De tiltak (bedriften) iverksatte som følge av varselet, var dels uhensiktsmessig og dels utilstrekkelig for å forebygge og forhindre videre trakassering og heller ikke egnet til å ivareta (kvinnens) krav om et fullt forsvarlig psykososialt arbeidsmiljø, heter det i den ferske dommen. I tingretten ble arbeidsgiver dømt til å betale erstatning, noe de ble frifunnet for i lagmannsretten. Dommen er ikke rettskraftig da ankefristen er på en måned. (©NTB)