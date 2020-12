Kvinne ble innelåst på et sykehustoalett i over ett døgn

Én kvinne i 80-årene fikk en fryktelig opplevelse.

Den merkelige hendelsen skjedde nylig i den svenske byen Umeå. Det var forrige torsdag at den eldre kvinnen skulle besøke tannlegen, men så ble hun rammet av et krampeanfall. Aftonbladet skriver at kvinnens datter hadde hatt kontakt med henne da hun satt i venterommet, men at det ble helt stille etter det. Det var lokalavisen Västerbottens-kuriren som først omtalte hendelsen.

Tannlegemottaket begynte raskt å stusse, da kvinnen ikke dukket opp til timen sin som avtalt. Dagen etter var det fortsatt ikke noe tegn til kvinnen, så det ble satt i gang en storstilt søkeinnsats med droner, patruljer og politihunder, forteller Aftonbladet.

Les også: Kaos rundt storprosjekt i helsevesenet: – Uheldig om dette kommer ut i det offentlige rom

Over ett døgn senere ble imidlertid den forskrekkede eldre kvinnen funnet på et sykehustoalett på Norrlands universitetssykehus. Det viste seg at toalettet hadde blitt vasket tidligere på dagen samme dag, og da renholdsarbeideren oppdaget at døren var låst dagen etter, så trodde han at alt var i skjønneste orden og bare gikk videre til neste toalett.

Aftonbladet opplyser at kvinnen ble funnet takket være at telefonen hennes var koblet opp til en telefonmast i nærheten. Derfor klarte fagkyndige å hacke seg inn i kvinnens telefon og spore henne opp.

Reklame Den nye Pondus-boka er årets julegavefavoritt