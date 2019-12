Kvinne ble operert - bedøvelsen virket ikke som den skulle

Pasienten har «tilbakevendende mareritt» etter å ha kjent navlen sin bli kuttet på operasjonsbordet.

Pasienten, som ønsker å være anonym, ble operert ved Yeovil sykehus i Storbritannia i fjor. Kvinnen fikk da spinalbedøvelse, en bedøvelsesform som innebærer at bedøvelsen sprøytes inn i ryggmargskanalen.

Hun skulle hatt narkose.

Ifølge kvinnens advokat, Elise Burvill, uttrykte kirurgen overraskelse over at pasienten var våken da hun kom inn på operasjonssalen:

- Det var ikke noe han hadde sett før, forteller Burvill til BBC.

Kirurgens reaksjon skal ha gjort pasienten redd og nervøs, før hun deretter gikk gjennom den smertefulle operasjonen.

Nå går sykehuset ut og beklager hendelsen:

- Vi beklager hvis denne pasienten led noen smerter.

Sykehuset har også akseptert ansvaret for feilen, men et forlik er ennå ikke oppnådd.

Kvinnens gjengivelse av operasjonen er ikke for sarte sjeler. Hun forteller at hun kjente et kutt i navlen sin, og at hun «skrek ut, men ingen la merke til meg fordi jeg hadde en oksygenmaske på».

Hun forteller videre at hun har slitt med mareritt i etterkant, der hun ligger på et operasjonsbord omringet av folk som ikke hjelper henne mens hun skriker.

- Det ser ut til at et sammenbrudd i kommunikasjonen førte til bruk av et annet bedøvelsesmiddel enn det som normalt kreves for en slik operasjon, forklarer sykehuset til BBC.

- Imidlertid er denne saken ennå ikke løst med pasienten, og vi vil derfor ikke diskutere dette nærmere.