Kvinne døde etter at pasientdrosjen satte henne av på feil sted

En 83 år gammel kvinne fra Eidsvoll døde etter at drosjen som skulle kjøre henne hjem fra sykehuset, satte henne av på feil sted på senhøsten 2014.

Bjørg Elinore Strand (83) ble funnet død i en bekk av sin egen sønn på kvelden 5. november 2014.

Hun ble funnet i 22.30-tiden, sju timer etter at hun ble utskrevet fra Akershus universitetssykehus (Ahus), melder NRK.

– Jeg har vært med på mye som brannmann, men dette var en spesiell opplevelse, sier Tom Erik Strand om funnet av moren.

Kvinnens pårørende var ikke informert om at deres mor ble utskrevet. Drosjesjåføren var heller ikke informert om at hun måtte følges til leiligheten sin på Gladbakk bo- og aktivitetssenter på Råholt.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus slår i en tilsynsrapport fast at Ahus «ved å ikke drøfte omsorgsnivå med kommunen i tilstrekkelig grad, samt å ikke ha sikret en forsvarlig hjemtransport» brøt forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenesteloven.

– Ahus har tatt tilbakemeldingen fra Statens helsetilsyn til etterretning og vi tar den med oss i det samspillet vi har med andre aktører for å tilby trygg utskriving og hjemreise, skriver Pål Wiik, fagdirektør ved Ahus, i en epost til NRK.

Eidsvoll-ordfører John-Erik Wika sier at kommunen har forbedret sine rutiner for mottak av pasienter. Pasientreisekontoret for Oslo og Akershus har også fått kritikk fra Helsetilsynet etter dødsfallet. Avdelingsleder Egil Johannessen omtaler kritikken som «rimelig».

Nedre Romerike Taxi, opplyser at den aktuelle drosjesjåføren ikke har jobbet for firmaet etter Strands død.

