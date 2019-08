Kvinne døde etter at bil havnet i sjøen i Svolvær - ulykken har krevd tre liv

Kvinne i 30-årene døde etter trafikkulykka på fergeleiet

Fredag døde kvinnen i 30-årene som har vært innlagt på Universitetssykehuset i Nord-Norge siden lørdag. Hun ble fløyet dit med alvorlige skader, etter å ha blitt hentet opp fra sjøen da bilen hun satt i kjørte utfor fergeleiet.

Tidligere denne uka døde hennes datter (19) av skadene hun pådro seg i ulykka. En mann (39) døde også etter den tragiske hendelsen.

Ordfører Eivind Holst har tidligere denne uka opplyst at ti barn og unge er direkte berørt og at kommunens kriseteam har vært i sving siden lørdag for å ivareta de berørte på best mulig måte.