Kvinne døde etter trafikkulykke

En kvinne i 90-årene omkom i en trafikkulykke på Klyve i Skien torsdag kveld.

Det var ved 18-tiden at brannvesenet rykket ut på en trafikkulykke i Hulkavegen på Klyve. Klokken 20.05 melder politiet at føreren av personbilen, en kvinne i 90-årene, omkom på sykehuset like etter ulykken.

Ifølge politiet har personbilen trolig kommet over i motsatt kjørebane.

Ifølge Telemarksavisa sin fotograf på stedet kolliderte personbilen og traileren ved bussholdeplassen i krysset ved Edvard Myhres veg på Klyve.

Traileren fikk store skader på siden av tilhengeren og personbilen fikk store skader i front. Airbagen er utløst.

Det var trafikale problemer på stedet etter ulykken, men ulykkesstedet er nå ryddet.