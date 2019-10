Kvinne dømt for hatefulle ytringer

En 65 år gammel kvinne er i Nord-Troms tingrett dømt til 21 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år for å ha kommet med hatefulle ytringer.

I retten forklarte kvinnen at hun ble svært sint da hun i januar leste et innlegg av Human Rights Service-leder Hege Storhaug på Facebook, skriver Stavanger Aftenblad. Innlegget begynte slik: «Galskapen fortsetter i 2019. Stavanger «berikes» med en ny stormoske. Hele bystyret stemte for fascismen. Frp inkludert. Velkommen til oljebyen. Erdogan!».

To timer etter at artikkelen var publisert, skrev 65-åringen følgende i kommentarfeltet: «Plasser ei bombe der og få bygningen sprengt først som sist. Boikott Tyrkia».

Den straffbare kommentaren fikk fire «likes», men flere reagerte også negativt.

I retten forklarte kvinnen at hun ble svært sint da hun leste innlegget, og at hun følte frykt for islam. Derfor skal det ha vært provoserende for henne at det skulle bygges en ny moské i Stavanger.

Videre forklarte 65-åringen at hun fremsatte ytringen i affekt, og at hun ikke tenkte på at andre kunne bli skremt eller føle seg diskriminert av kommentaren.

Kripos' nettpatrulje ble tipset, og anmeldelse ble inngitt i mars. Det var satt av én dag til saken i tingretten der tiltalte erkjente straffskyld.

Kvinnen, som er bosatt i Troms, dømmes også til å betale 10.000 kroner i bot og 3.000 kroner i sakskostnader.

