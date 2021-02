Kvinne fikk sparken fordi hun nektet å ta vaksinen

Nå oppfordres det til boikott av arbeidsplassen hennes.

NEW YORK (Nettavisen): 34 år gamle Bonnie Jacobson fra Brooklyn skaper overskrifter i USA etter at det ble kjent at hun fikk sparken, fordi hun ikke vil ta koronavaksinen.

- Jeg er ikke vaksinemotstander

Hun jobber som serveringsdame ved Red Hook Tavern i bydelen, og fikk sparken på mandag fordi hun prøver å bli gravid med barn, og derfor ikke ønsker å ta vaksinen.

Jacobson sier hun og partneren har prøvd å bli gravide en stund, men at de satte det på vent da hun mistet jobben i april i fjor på grunn av koronaviruset. Men da hun på nytt begynte å jobbe igjen i august, bestemte de to seg for å prøve å bli gravide igjen.

Men nå krever arbeidsgiveren at alle som jobber i restauranten må ta vaksinen av hensyn til både de som jobber der og gjestene, og dermed fikk 34-åringen sparken.

- Jeg er tilhenger av vaksinen. Jeg er ikke noen vaksinemotstander, sier Bonnie Jacobson til NBC News.

Vaksineskepsis er utbredt i USA. På relativt ferske målinger fra Gallup og U.S. Census Bureau er andelen som sier de garantert eller trolig ville takket ja til å bli vaksinert, henholdsvis 71 og 76,5 prosent, skriver NTB.

- Vil vente til det finnes mer forskning

34-åringen sier at hun skrev et brev til sin arbeidsgiver hvor hun forklarte situasjonen.

«Selv om jeg fullt ut støtter vaksinen og forstår dens betydning, mener jeg dette er et veldig personlig valg. Jeg håper virkelig at dette valget ikke vil påvirke jobben min i Red Hook Tavern», skrev hun i brevet til sjefen.

«Og når det finnes mer forskning som støtter at det ikke påvirker fruktbarheten, vil jeg revurdere mitt valg», skrev hun i brevet.

- Jeg ble ærlig talt sjokkert

Likevel fikk hun en negativ tilbakemelding fra sin arbeidsgiver, og to dager etter hun sendte brevet kom svaret om at hun fikk sparken.

- Det var et virkelig upersonlig svar. Jeg ble ærlig talt sjokkert, sier hun til NBC News.

- Magefølelsen min var først å si; «Ok, greit, jeg trenger jobben min.» Men så følte jeg det ble helt feil. Deretter tenkte jeg; «Egentlig tror jeg ikke det er riktig. Jeg tror ikke det er det valget jeg trenger å ta her.» sier hun.

Avgjørelsen har ført til at flere personer på Twitter oppfordrer til en boikott av restauranten.

FHI: Best å vente med å bli gravid til etter vaksinasjon

I anbefalingene til Det amerikanske smittevernbyrået (CDC) heter det at vaksinene generelt sett er sikre, og at det er et personlig valg om man vil ta vaksinen mens man er gravid, melder NBC News.

CDC skriver også at det foreløpig er uklart hvordan vaksinen påvirker gravide og et foster.

I Norge har det generelle rådet fra helsemyndighetene vært at gravide ikke skal gis koronavaksine, fordi vaksinene ikke er blitt testet på gruppen. Folkehelseinstituttet anbefaler kvinner som planlegger å bli gravide, til å vente til det har gått én uke etter siste dose av koronavaksine er satt.

– Dersom man skal vaksinere en kvinne som planlegger å bli gravid, bør man legge opp til at hun kan vente med å bli gravid til hun er fullvaksinert, altså en ukes tid etter andre dose. Da har kvinnen best mulig beskyttelse mot koronasykdom før hun blir gravid, har overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet tidligere uttalt til VG.

USA ligger foran Norge på vaksinering

I USA er nå 4,9 prosent av befolkningen, 16,2 millioner mennesker, ferdig vaksinert, mens 12,5 prosent, eller rundt 41 millioner personer, har fått minst en dose.

Fredag er totalt 371.630 utførte koronavaksinasjoner registrert i Norge. Av dem er 278.379 første dose av vaksinen, og 93.251 er andre dose, ifølge FHIs statistikk. Det tilsvarer henholdsvis 5,14 prosent og 1,72 prosent av den norske befolkningen.

