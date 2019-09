Kvinne følte seg truet til å ta ut penger til pågående tiggere

En kvinne i 20-årene ble såpass skremt av oppførselen til tiggerne at hun tok ut 500 kroner og ga dem pengene.

(Romerikes Blad): Ifølge politiet skal hendelsen ha skjedd tirsdag ettermiddag på Lillestrøm Torv.

– To personer av rumensk opprinnelse skal ha tatt kontakt med henne. De skal ha vært såpass pågående at hun følte seg truet til å gå til Narvesen for å ta ut 500 kroner som hun ga til dem, opplyser operasjonsleder Gisle Sveen.

Kvinnen skal i ettertid ha kontaktet politiet.

– En av våre patruljer kom i kontakt med de to personene som benekter å ha utført noen form for press. Det skal heller ikke ha blitt framsatt noen trusler om vold, sier operasjonslederen.

Personene ble likevel bortvist fra Skedsmo kommune fram til klokka 17.00 onsdag ettermiddag.

Gjentakende problem

Dette er likevel ikke første gangen politiet har fått melding om pågående tiggere. Senest mandag opplyste operasjonsleder Sveen om at politiet hadde mottatt flere meldinger om pågående tigging i området rundt Lillestrøm stasjon.

– Vi har fått meldinger fra stasjonen fra reisende om det som formentlig er rumenske tiggere. De tar kontakt med de reisende og stiller seg i ring rundt dem, det er verken kommet meldinger om forsøk på lommetyveri eller annen svindelaktivitet, men vi mener atferden er mistenkelig, fortalte operasjonslederen da.

Tirsdag kveld kan han ikke si om det er noen sammenheng mellom de forskjellige meldingene, utenom at det skal ha vært rumenere som var pågående begge dagene.

Ring politiets nødtelefon

Operasjonsleder Sveen ber nå folk som opplever det samme, eller på noen som helst måte føler seg presset av tiggere til å ringe politiets nødtelefon.

– Føler man seg presset i en slik situasjon, for eksempel ved aggressiv tigging så må de ringe inn til oss, oppfordrer operasjonslederen.

